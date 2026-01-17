Viraler Trend sorgt für Chaos und Verwunderung auf Ski-Pisten

In den letzten Jahren herrscht immer mehr Rätselraten um seltsame Trends, die über das Internet verbreitet werden. Das hat nun endgültig auch die Skipisten erreicht und sorgt für jede Menge Verwunderung.

Skifahren ist mittlerweile, wie viele andere Aktivitäten, zum teuren Hobby geworden. Aus solchen Gründen wurden schon viele neue Trends geboren, die auch viral gingen und zugleich für Schmunzeln bei Außenstehenden gesorgt haben.

Einer davon war zum Beispiel Hobby-Horsing, wo Personen auf Steckenpferden reiten und sogar schon Weltmeisterschaften auf Parcours abhalten. Auch Hobby Dogging, Gassigehen ohne Hund, kann schon mal irritierte Blicke bei Beobachtern auslösen.

Neuer Trend für Wintersportler

Doch der neueste Trend sorgt auch für ein gewisses Risiko. Denn hier geht es nun um Hobby Skiing. Wer etwa keine Lust auf unbequeme Schuhe oder teure Ausrüstung hat, lässt diese einfach weg und läuft den Berg im Ski-Anzug talwärts.

Die Skischule Ski & School hat in ihrem neuesten Instagram-Beitrag sogar noch einen draufgesetzt und sogar den Einkehrschwung offenbar zum "Hobby-Apres-Skiing" gemacht. Es wurde zwar angestoßen, allerdings ohne Gläser oder sonst etwas.

Doch wenn zu viele Menschen die Skipiste talwärts laufen, birgt das einige Risiken mit sich. Einerseits könnten sie den echten Skifahrern im Weg stehen und die eigene Gesundheit durch Stürze auf Eisplatten extrem gefährden.