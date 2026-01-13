Winter-Hack: So machen Sie das virale Eis im Schnee selbst

Im kalten Winter denkt man eher an heiße Schokolade als an Eiscreme. Doch in den sozialen Medien macht gerade ein genialer Hack die Runde: ein cremiges, selbstgemachtes Eis im Schnee. Die Grundzutat? Der Winter selbst! Wir verraten, wie Sie im Nu ein einfaches, aber unglaublich leckeres Eis zaubern.

In vielen Regionen erleben wir derzeit einen besonders schneereichen Winter, die perfekte Voraussetzung für den neuesten Dessert-Trend! Auf Instagram, TikTok und Co. zeigen kreative User, wie man mit nur wenigen Handgriffen und ohne Eismaschine ein herrlich cremiges Eis direkt im Schnee zaubern kann. In nur 20 bis 30 Minuten ist das Eis fertig, perfekt, um den Winter richtig zu genießen.

So geht das virale Schnee-Eis

Für das Rezept brauchen Sie keine teure Eismaschine und keinen riesigen Aufwand. Die meisten Zutaten haben Sie wahrscheinlich schon zu Hause.

Zutaten:

Metallschüssel

250 ml Schlagobers

Ein Schuss Milch

Zwei Päckchen Vanillezucker

Salz (für den Schnee)

Toppings nach Wahl: Schokolade, Karamell, bunte Streusel, Marshmallows, lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Schalenmulde im Schnee: Formen Sie eine schalenförmige Mulde im Schnee für die Schüssel und bedecken Sie diese großzügig mit Salz. Der Trick: Das Salz senkt die Temperatur rund um den Topf, sodass das Eis in Rekordzeit fest wird! Eismasse anrühren: Stellen Sie die Metallschüssel in die Mulde und mixen Sie 250 ml Schlagobers, einen Schuss Milch und zwei Päckchen Vanillezucker. Diese Mischung sorgt für das perfekte, cremige Finish. Rühren, rühren, rühren: Jetzt kommt der Spaß: Rühren Sie immer wieder! Je mehr Sie rühren, desto cremiger wird das Eis. Nach rund 20 bis 30 Minuten ist es fertig und kann sofort genossen werden. Toppings einmischen: Wenn das Eis fester wird, mischen Sie Ihre Lieblings-Toppings unter: Schokolade, Marshmallows, Karamell etc.

Darum funktioniert der Winter-Trick

Der physikalische Trick hinter dem Hype ist überraschend einfach: Salz senkt den Schmelzpunkt des Schnees, was die Temperatur um die Schüssel herum so stark absenkt, dass das Eis schneller gefriert. Die ständige Bewegung der Schüssel verhindert zudem, dass sich große Eiskristalle bilden und sorgt dafür, dass die Eismasse schön cremig wird.