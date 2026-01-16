TikTok-Kanal von VdB geht nach Staatsbesuch viral

Der Besuch von Guy Parmelin in Österreich sorgt online für Gesprächsstoff. Ein TikTok-Video mit dem Migros-Song "Grittibänz im Benz" geht viral und löst zahlreiche Reaktionen aus.

Der Staatsbesuch des Schweizer Bundespräsidenten Guy Parmelin in Österreich wurde auf TikTok mit dem Migros-Song "Grittibänz im Benz" hinterlegt.

Der Clip erschien auf dem offiziellen Kanal des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und erreichte eine hohe Reichweite. In den Kommentaren reagierten viele Nutzer begeistert.

Viral und kommentiert

Ein Nutzer schrieb: "Bro gaht international" und postete ein Bild vom Grittibänz. Andere sorgten für humorvolle Reaktionen wie "Haha geil was er für ne musik wählt" oder "social media team am kochen ja." Ein weiterer Nutzer fragte, weshalb der Song "Benz" erwähnt, obwohl Parmelin mit einem Audi unterwegs war.

Migros mischt sich ein

Auch die Migros kommentierte den viralen Moment mit "Grüezi" und erhielt dafür über tausend Likes.

Politische Gespräche

Parmelin traf in Wien Alexander Van der Bellen sowie weitere Mitglieder der Bundesregierung. Themen waren die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und Österreich sowie wirtschaftliche und sicherheitspolitische Fragen.