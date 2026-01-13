Alles zu oe24VIP
Peter Cornelius
Austropop-Urgestein

Peter Cornelius live 2026 – große Jubiläumstour zum 75. Geburtstag

13.01.26, 17:03
Peter Cornelius geht 2026 auf große Jubiläumstour! Anlässlich seines 75. Geburtstags am 29. Jänner 2026 kehrt einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Singer-Songwriter mit Peter Cornelius & Band auf die großen Bühnen in Österreich und Deutschland zurück. 

Mit zeitlosen Hits wie "Reif für die Insel", "Du entschuldige i kenn di" und "Segel im Wind" prägte der in Wien geborene Musiker über fünf Jahrzehnte Musikgeschichte. Seine Songs sind Klassiker, die Generationen verbinden – ehrlich, tiefgründig und unverwechselbar.

Bei der Peter Cornelius Jubiläumstour 2026 erleben Fans den Ausnahmekünstler gemeinsam mit seiner Band (Bass, Schlagzeug, Keyboards) live. Das Konzertprogramm vereint große Erfolge, persönliche Lieblingssongs und musikalische Zwischentöne – getragen von Cornelius’ charakteristischer Stimme und seinem virtuosen Gitarrenspiel. "Mit 75 auf Tournee zu gehen, fühlt sich für mich selbstverständlicher an als je zuvor.", freut sich Cornelius auf seine große Jubiläums-Tour.

Peter Cornelius Tourtermine 2026

Österreich & Deutschland

  • 25.03.2026 – Oberwaltersdorf, Bettfedernfabrik
  • 26.03.2026 – Weiz, Kunsthaus
  • 07.04.2026 – Nürnberg, Meistersingerhalle
  • 08.04.2026 – Landshut, Sparkassen Arena
  • 13.04.2026 – München, Deutsches Theater
  • 14.04.2026 – Ingolstadt, Stadttheater-Festsaal
  • 21.05.2026 – Salzburg, Salzburg Arena
  • 03.06.2026 – Passau, Dreiländerhalle
  • 04.06.2026 – Regensburg, Audimax
  • 24.07.2026 – Grafenegg, Wolkenturm
  • 25.07.2026 – Graz, Kasematten
  • 21.08.2026 – Finkenstein, Burgarena Finkenstein
  • 26.09.2026 – St. Pölten, VAZ
  • 01.10.2026 – Innsbruck, Congress
  • 02.10.2026 – Bregenz, Festspielhaus
  • 15.10.2026 – Linz, Brucknerhaus
  • 16.10.2026 – Gmunden, Toscana
  • 22.10.2026 – Graz, Helmut List Halle
  • 23.10.2026 – Eisenstadt, Kulturzentrum
  • 06.11.2026 – Wien, Stadthalle Halle F
  • 07.11.2026 – Wien, Stadthalle Halle F

Tickets für Peter Cornelius 2026

Tickets für Peter Cornelius live 2026 sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Aufgrund der limitierten Termine und der hohen Nachfrage empfiehlt sich ein frühzeitiger Ticketkauf.

