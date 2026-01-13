Peter Cornelius live 2026 – große Jubiläumstour zum 75. Geburtstag

Peter Cornelius geht 2026 auf große Jubiläumstour! Anlässlich seines 75. Geburtstags am 29. Jänner 2026 kehrt einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Singer-Songwriter mit Peter Cornelius & Band auf die großen Bühnen in Österreich und Deutschland zurück.

Mit zeitlosen Hits wie "Reif für die Insel", "Du entschuldige i kenn di" und "Segel im Wind" prägte der in Wien geborene Musiker über fünf Jahrzehnte Musikgeschichte. Seine Songs sind Klassiker, die Generationen verbinden – ehrlich, tiefgründig und unverwechselbar.

© zeidler

Bei der Peter Cornelius Jubiläumstour 2026 erleben Fans den Ausnahmekünstler gemeinsam mit seiner Band (Bass, Schlagzeug, Keyboards) live. Das Konzertprogramm vereint große Erfolge, persönliche Lieblingssongs und musikalische Zwischentöne – getragen von Cornelius’ charakteristischer Stimme und seinem virtuosen Gitarrenspiel. "Mit 75 auf Tournee zu gehen, fühlt sich für mich selbstverständlicher an als je zuvor.", freut sich Cornelius auf seine große Jubiläums-Tour.

Peter Cornelius Tourtermine 2026

© Peter Cornelius

Österreich & Deutschland

25.03.2026 – Oberwaltersdorf, Bettfedernfabrik

26.03.2026 – Weiz, Kunsthaus

07.04.2026 – Nürnberg, Meistersingerhalle

08.04.2026 – Landshut, Sparkassen Arena

13.04.2026 – München, Deutsches Theater

14.04.2026 – Ingolstadt, Stadttheater-Festsaal

21.05.2026 – Salzburg, Salzburg Arena

03.06.2026 – Passau, Dreiländerhalle

04.06.2026 – Regensburg, Audimax

24.07.2026 – Grafenegg, Wolkenturm

25.07.2026 – Graz, Kasematten

21.08.2026 – Finkenstein, Burgarena Finkenstein

26.09.2026 – St. Pölten, VAZ

01.10.2026 – Innsbruck, Congress

02.10.2026 – Bregenz, Festspielhaus

15.10.2026 – Linz, Brucknerhaus

16.10.2026 – Gmunden, Toscana

22.10.2026 – Graz, Helmut List Halle

23.10.2026 – Eisenstadt, Kulturzentrum

06.11.2026 – Wien, Stadthalle Halle F

07.11.2026 – Wien, Stadthalle Halle F

Tickets für Peter Cornelius 2026

© Redferns/Getty

Tickets für Peter Cornelius live 2026 sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Aufgrund der limitierten Termine und der hohen Nachfrage empfiehlt sich ein frühzeitiger Ticketkauf.