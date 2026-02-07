Alles zu oe24VIP
Mürzzuschlag
© Wikipedia

28-Meter-Schanze

Bub (11) beim Skispringen schwer verletzt

07.02.26, 10:13
Ein Elfjähriger hat sich am Freitagnachmittag beim Training auf einer Skisprungschanze in Mürzzuschlag (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) schwere Verletzungen zugezogen. 

Er kam auf einem 28 Meter-Bakken aufgrund eines technischen Fehlers zu Sturz, informierte die Polizei. Aufgrund der erlittenen Kopfverletzung wurde der Bursche aus dem Bezirk Liezen mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz eingeliefert.

Der Unfall hatte sich gegen 16.45 Uhr beim Training mehrerer Vereine ereignet. Die Erstversorgung wurde von anwesenden Helfern und in weiterer Folge vom Notarztteam geleistet. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, hieß es.

