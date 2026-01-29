Alles zu oe24VIP
Kompany
© Getty

Nach Aufstieg

Champions League: Diese Hammer-Gegner drohen den Bayern

29.01.26, 06:58 | Aktualisiert: 29.01.26, 08:20
Bereits im Achtelfinale könnte es zum absoluten Kracher kommen. 

Arsenal hat die Ligaphase der Fußball-Champions-League ohne Punktverlust überstanden. Die Londoner gewannen mit einem 3:2 gegen Schlusslicht Kairat Almaty am Mittwoch auch die achte Partie und hielten den FC Bayern auf Distanz. Der Verfolger setzte sich bei PSV Eindhoven 2:1 durch und hielt den für den weiteren Bewerbsverlauf wichtigen Top-Zwei-Platz. Die weiteren Achtelfinaltickets lösten Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lissabon und Manchester City.

Damit sind gleich fünf Teams aus der englischen Premier League fix in der nächsten Runde vertreten. Wie bei der Premiere 2025 waren wieder 16 Punkte für Rang acht nötig. Das nach sieben Runden noch drittplatzierte Real Madrid rutschte mit dem in der 79. Minute eingewechselten ÖFB-Teamkapitän David Alaba durch eine 2:4-Niederlage bei Benfica Lissabon noch auf Platz neun ab. Für die Portugiesen traf Goalie Anatolij Trubin in der letzten Aktion des Spiels entscheidend für den wichtigen Endrang 24. Neun Zähler reichten der Truppe von Coach Jose Mourinho für das Sechzehntelfinale, 2025 waren noch elf nötig gewesen.

Trubin
© Getty

Inter und PSG müssen ins Sechzehntelfinale

Wie für Real reichte es auch für Vorjahresfinalist Inter Mailand (10./2:0 bei Borussia Dortmund) und Titelverteidiger Paris St. Germain (11.) nicht für das vorzeitige Weiterkommen. Die Franzosen schauten nach einem 1:1 im Schlager der Runde und Duell des Sechsten mit dem Siebenten Newcastle wie der am Ende nur zwölftplatzierte Gegner noch durch die Finger. Mit Juventus Turin (13./0:0 bei AS Monaco) und Atletico Madrid (14./1:2 gegen Bodö/Glimt) müssen weitere Topteams in die Zwischenrunde.


Die "Reds" schossen sich mit einem 6:0 gegen Karabach Agdam den Ligafrust genauso von der Seele wie auch die "Spurs" mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso beim 2:0-Erfolg bei Eintracht Frankfurt. Auf Rang fünf verbesserte sich Barca dank eines 4:1 nach 0:1-Rückstand gegen den FC Kopenhagen. Chelsea entschied einen Krimi bei Napoli genauso 3:2 für sich wie Sporting bei Athletic Bilbao. ManCity gab sich mit einem 2:0 gegen Galatasaray Istanbul keine Blöße.

So geht es weiter

16 Teams müssen damit in die Zwischenrunde. Aufgrund der Platzierungen in der Ligaphase sind jeweils nur zwei Gegner möglich. Real könnte etwa schon wieder auf Benfica treffen, Dortmund auf Bundesliga-Rivalen Leverkusen.

Spannend wird es dann bei der Auslosung des Achtelfinales. Dort könnte es zum deutschen Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund kommen. Der deutsche Meister könnte es aber auch mit Leverkuse, Olympiacos oder Atalanta zu tun bekommen.Andere mögliche Kracher im Achtelfinale wären Barcelona gegen PSG, Real gegen Man City oder Liverpool gegen Juventus.

