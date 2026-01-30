Mega-Trinkwasserspeicher für Wien

Die Stadt Wien erweitert einen Trinkwasserspeicher in Neusiedl am Steinfeld (Gemeinde St. Egyden) in Niederösterreich. Nach seiner Fertigstellung soll der riesige Behälter rund eine Milliarde Liter fassen.

Der Rohbau des Speichers ist inzwischen deutlich fortgeschritten. Der Behälter wird insgesamt um vier Wasserkammern erweitert. Die erste nimmt bereits Gestalt an. Nach Aushubarbeiten bis zu acht Metern Tiefe und der Errichtung der Bodenplatten wurde bereits ein Großteil der elf Meter hohen Wände und Säulen betoniert, wie am Donnerstag anlässlich eines Besuchs von Baustadträtin Kathrin Gaal und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) erläutert wurde.

Eisige Temperaturen als Herausforderung

Von 67 Wänden stehen bereits 50. Auch ragen schon 120 von insgesamt 169 zu errichtenden Säulen in die Höhe. Trotz eisiger Temperaturen wird demnächst damit begonnen, die Kammerdecke zu betonieren. Sie wird durch die Säulen getragen. Der Kostenrahmen für die erste Etappe beträgt rund 98 Millionen Euro.

Die winterlichen Verhältnisse stellen aktuell eine besondere Herausforderung dar, hieß es. Nötig ist eine permanente Prüfung der Konstruktion. Damit daraus wasserundurchlässige und langlebige Kammern entstehen, wird der Beton wöchentlich kontrolliert. Insgesamt werden rund 35.000 Kubikmeter Beton verbaut.

Der Behälter in Neusiedl am Steinfeld wurde in das Gefälle der ersten Wiener Hochquellenleitung eingebunden. Er besteht aktuell aus vier Wasserkammern, die derzeit rund 600 Millionen Liter Wasser fassen. Das Hochquellwasser fließt ohne Einsatz von Pumpen durch den Behälter und weiter bis nach Wien.

Erweiterung in zwei Etappen

Die Erweiterung des Speichervolumens erfolgt laut Rathaus-Angaben in zwei Etappen. Bis Ende 2028 wird der Behälter um zwei Kammern ausgebaut. Diese können insgesamt 200 Millionen Liter Wasser speichern. Damit erhöht sich das Speichervolumen nach vier Jahren Bauzeit auf insgesamt 800 Millionen Liter Wasser. Danach ist ein Ausbau um weitere zwei Kammern sowie die Sanierung der aktuell bestehenden Kammern geplant.

Nach der Fertigstellung beträgt das Volumen rund eine Milliarde Liter Wasser bzw. eine Million Kubikmeter. Die Kapazität wird somit um rund 70 Prozent gesteigert. Die Anlage soll die Verfügbarkeit von Quellwasser sicherstellen, ihr Ausbau ist Teil der Strategie „Wiener Wasser 2050“.