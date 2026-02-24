Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
ADX meldet neuen Leichtöl-Fund in Molln
© Team Fotokerschi

Neueste Tests

ADX meldet neuen Leichtöl-Fund in Molln

24.02.26, 16:48
Teilen

Die neuesten Tests werden als "sehr ermutigend" bezeichnet.

Die ADX Energy meldete am Dienstag einen weiteren Leichtöl-Fund bei Molln. In einer Aussendung bezeichnete das Unternehmen die Tests als „sehr ermutigend“ und sieht darin ein potenziell bedeutendes Leichtölvorkommen sowie tiefer liegendes Gaskondensat.

ADX-Vorsitzender Ian Tchacos betonte das Potenzial der Welchau-Lagerstätte, die trotz komplexer Karbonatstrukturen aufgrund geringer Bohrtiefen und Nähe zu bestehender Gasinfrastruktur attraktiv sei. Die neue Leichtölprobe stimmt in der Dichte mit früheren Funden überein. Bisher wurde nur eine der drei vermuteten Lagerstätten getestet.

ADX meldet neuen Leichtöl-Fund in Molln
© ADX/KK

Die Bohrungen stießen auf Widerstand von Umweltschutzorganisationen und wurden zeitweise gestoppt. Auch Gerichte befassen sich mit Einwänden gegen das Projekt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen