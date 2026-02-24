ADX meldet neuen Leichtöl-Fund in Molln

Die neuesten Tests werden als "sehr ermutigend" bezeichnet.

Die ADX Energy meldete am Dienstag einen weiteren Leichtöl-Fund bei Molln. In einer Aussendung bezeichnete das Unternehmen die Tests als „sehr ermutigend“ und sieht darin ein potenziell bedeutendes Leichtölvorkommen sowie tiefer liegendes Gaskondensat.

ADX-Vorsitzender Ian Tchacos betonte das Potenzial der Welchau-Lagerstätte, die trotz komplexer Karbonatstrukturen aufgrund geringer Bohrtiefen und Nähe zu bestehender Gasinfrastruktur attraktiv sei. Die neue Leichtölprobe stimmt in der Dichte mit früheren Funden überein. Bisher wurde nur eine der drei vermuteten Lagerstätten getestet.

© ADX/KK

Die Bohrungen stießen auf Widerstand von Umweltschutzorganisationen und wurden zeitweise gestoppt. Auch Gerichte befassen sich mit Einwänden gegen das Projekt.