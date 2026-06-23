Jeder 5. kann sich keinen Urlaub mehr leisten

Sommer, Sonne, Strand? Für Millionen Menschen bleibt der Urlaubswunsch unerfüllt. Neue Zahlen zeigen: Viele Haushalte haben schlicht nicht genug Geld für eine einwöchige Reise.

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In Deutschland lebte 2025 rund jeder fünfte Mensch in einem Haushalt, der sich nach eigener Einschätzung keine einwöchige Urlaubsreise leisten konnte. Das entspricht 17,3 Millionen Menschen.

Besonders betroffen sind Alleinerziehende. In dieser Gruppe können sich laut den aktuellen Daten 39 Prozent keinen Urlaub leisten.

Auch in Österreich sieht es nicht viel besser aus

Auch hierzulande müssen viele Menschen beim Urlaub sparen. In Österreich konnten sich zuletzt 18 Prozent der Bevölkerung keine einwöchige Reise leisten. Damit liegt Österreich zwar unter dem EU-Durchschnitt, dennoch betrifft das Problem Hunderttausende Menschen.

Große Unterschiede in Europa

© Getty Images/Westend61

EU-weit konnten sich im vergangenen Jahr rund 28 Prozent der Menschen keinen einwöchigen Urlaub leisten.

Besonders hoch war der Anteil in Rumänien mit 61 Prozent. Dahinter folgen Griechenland mit 47 Prozent sowie Bulgarien und Ungarn mit jeweils 39 Prozent.

Am besten sieht die Situation in Luxemburg aus. Dort konnten sich nur 11 Prozent der Bevölkerung keinen Urlaub leisten. Auch Schweden (12 Prozent) und die Niederlande (13 Prozent) zählen zu den Spitzenreitern.

Urlaub wird für viele zur finanziellen Belastung

Steigende Lebenshaltungskosten, hohe Mieten und teurere Reisen setzen viele Haushalte zunehmend unter Druck. Für zahlreiche Familien wird der Sommerurlaub damit immer mehr zum Luxusgut statt zur Selbstverständlichkeit.