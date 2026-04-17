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Europäische Impfwoche mit zahlreichen Impfangeboten in OÖ

Gesundheit

Europäische Impfwoche mit zahlreichen Impfangeboten in OÖ

17.04.26, 13:25
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Zur 20. Europäischen Impfwoche vom 19. bis 25. April ruft Gesundheitslandesrätin LH-Stv. Christine Haberlander (OÖ) dazu auf, zahlreiche Impfangebote zu nutzen. 

"Besonders zur Impfung gegen Masern/Mumps/Röteln und jener gegen Diphtherie/Tetanus/Keuchhusten/Kinderlähmung wollen wir einen möglichst einfachen Zugang gewährleisten, um vorhandene Impflücken zu schließen. Das ist angesichts der hohen Fallzahlen von Masern und Keuchhusten besonders wichtig. Masern gelten laut WHO in Österreich nicht mehr als eliminiert, sondern als ‚wieder etabliert“, sagt Haberlander.

Kostenlose MMR- Impfung für alle Altersgruppen

Die Impfung gegen Masern/Mumps/Röteln (MMR-Impfung) ist in OÖ für alle Altersgruppen kostenlos erhältlich. Denn Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit, sondern hoch ansteckend und gehen häufig mit schweren Komplikationen einher.

Schulimpfungen als wichtiger Zugang

Gemäß österreichischer Impfempfehlung ist die Impfung gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung alle fünf Jahre zu wiederholen. In OÖ ist die 4-fach-Impfung Teil des Schulimpfprogramms und ist in Ordinationen bis zum 15. Geburtstag kostenlos, an öffentlichen Impfstellen bis zum 18. Geburtstag. „Mit den Schulimpfungen gestalten wir den Zugang zu wichtigen Schutzmaßnahmen für unsere Kinder so einfach wie möglich – wohnortnah, kostenlos und direkt im Alltag der Kinder“, betont Haberlander. Versäumte Schulimpfungen können unkompliziert und ebenso kostenlos nachgeholt werden.

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