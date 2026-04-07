Niederösterreichs Jugend GRATIS mit dem Zug durch Europa

Die EU-Initiative "Discover EU" macht's möglich: Junge Menschen können Europa kostenlos per Interrail-Ticket bereisen – und Niederösterreichs Jugend ist voll dabei!

Die nächste Bewerbungsrunde startet morgen, Mittwoch, 8. April 2026, und läuft bis 22. April 2026. Bewerben können sich alle, die zwischen 1. Juli 2007 und 30. Juni 2008 geboren sind. Die Europäische Kommission lost dann die Gewinner aus!

Das gibt's zu gewinnen

Bis zu 30 Tage Gratis-Reisen quer durch Europa – zwischen Juli 2026 und September 2027! Dazu noch eine Discover EU-Jugendkarte mit fetten Rabatten auf Kultur, Sport, Unterkunft und Verpflegung.

LH Mikl-Leitner: „Europa kostenfrei entdecken“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) schwärmt: „Europa kostenfrei mit dem Zug entdecken – das ist eine großartige Möglichkeit für junge Menschen!" Und die NÖ-Jugend weiß das: Beim letzten Call im Oktober 2025 gingen stolze 139 Tickets nach Niederösterreich. Seit 2018 haben bereits 1.738 junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher Europa auf diese Weise erlebt. Jetzt heißt es also: schnell bewerben – die Chance ist zu gut, um sie zu verpassen!