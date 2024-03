Boeing-Whistleblower hatte "mächtige Feinde"

Es gibt immer mehr Zweifel, dass sich der Ex-Boeing-Mitarbeiter wirklich selbst das Leben genommen hat.

Der US-Flugzeugbauer Boeing kommt nicht zur Ruhe. Fast täglich gibt es neue Zwischenfälle und Pannen, dazu sorgt der Tod von Whistleblower John Barnett für Aufregung.

Barnett arbeitete 32 Jahre lang als Ingenieur bei Boeing, ehe er 2019 öffentlich Sicherheitsbedenken bei Boeing äußerte. Beim aktuellen Whistleblower-Prozess sagte der 62-jährige US-Amerikaner am 5. März aus. Wenige Tage später war noch eine zweite Zeugenaussage geplant. Zu dieser kam es aber nicht mehr.

Laut offizieller Darstellung starb Barnett an einer "offensichtlich selbst zugefügten Schusswunde" - sein Anwalt zweifelt jedoch daran und fordert eine Untersuchung des Todesfalls.

Tod immer mysteriöser

Nun melden sich immer mehr ehemalige Kollegen und äußern Zweifel an der offiziellen Darstellung. „Es macht mich wirklich nervös wegen dem, was er gesagt hat, und jetzt ist er tot. Vielleicht hat er sich umgebracht. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wir sprechen nicht wirklich darüber. Wir sind von dem Moment an, in dem wir das Gelände betreten, auf Kamera. Sie können uns hören. Also möchte niemand darüber bei der Arbeit sprechen. Viele Leute sind skeptisch, weil er einige mächtige Feinde hatte“, wird ein Boeing-Mitarbeiter in der New York Post zitiert.

Ein anderer Kollege sagte: "Bei Boeing überrascht mich nichts. Es ist ein guter Job, aber man muss in der Reihe bleiben. Wenn nicht, arbeitet man dort nicht mehr."

Zuvor meldete sich bereits eine Freundin gegenüber ABC zu Wort. Die Frau namens Jennifer berichtet von einem Gespräch, das sie kurz vor seinem Tod mit dem Boeing-Whistleblower führte. „Ich habe keine Angst“, sagte Barnett zu seiner Kollegin. „Aber wenn mir etwas zustößt, dann ist es kein Selbstmord.“

Jennifer ist sich sicher, dass es kein Suizid war „Das ist unmöglich. Er liebte seine Familie zu sehr.“ Die Kollegin glaubt, dass „jemand nicht mochte, was er zu sagen hatte“ und ihn „zum Schweigen brachte“. Deshalb habe man es „wie einen Selbstmord aussehen lassen“.