Busen-Krieg bei Laura Müller: Fliegt sie nach der OP jetzt bei Instagram raus?

Laura Müller setzt ihre frisch operierten Kurven derart freizügig in Szene, dass im Netz nun die Sittenwächter Sturm laufen.

Man gönnt sich ja sonst nichts: Laura Müller (25), die bessere Hälfte von Schlager-Exilant Michael Wendler (52), füttert die Gerüchteküche wieder einmal mit ordentlich Zündstoff. Erst vor wenigen Wochen legte sich die Wahl-Amerikanerin für das perfekte Dekolleté unters Messer – und das Ergebnis präsentiert sie nun stolzer, als es manchem Sittenwächter lieb ist. Doch statt nur auf ihren einschlägigen Bezahl-Plattformen wie OnlyFans die Hüllen fallen zu lassen, flutet sie nun auch Instagram mit ihren neuen Kurven. Ein gewagtes Spiel, das nun ein unschönes Nachspiel haben könnte.

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Zu viel Holz vor der Hütt’n für Instagram?

Auf ihren neuesten Schnappschüssen gibt sich Laura gewohnt lasziv. In einem schwarzen Spitzen-Etwas, das man mit viel gutem Willen noch als „Kleid“ bezeichnen kann, räkelt sie sich auf einem Fauteuil. Die Strickjacke und die Strumpfhose sind zwar schwarz, aber alles andere als züchtig. Das Outfit ist so knapp bemessen, dass es im Sitzen gerade noch das Nötigste verdeckt. Der unbestrittene Hauptdarsteller des Postings: ihr frisch operierter Busen.

Während die treue Fangemeinde eifrig Herzl-Emojis verteilt, formiert sich in den Kommentaren bereits der digitale Widerstand. „Dass solche Fotos von Instagram zugelassen werden, finde ich nicht gut“, ätzt ein User unter der Fotostrecke. Viele pflichten ihm bei und wundern sich lautstark, warum die Sittenwächter der Plattform hier noch nicht den „Löschen“-Button gedrückt haben. Der Tenor der Kritiker: Für derlei Fleischeslust gäbe es schließlich spezialisierte Seiten.





Die „Melde-Ritter“ reiten los

Ob sich die Plattform dieses Spielchen noch lange ansieht, steht in den Sternen. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass Lauras Account plötzlich im digitalen Nirwana verschwindet. Erst im Februar war ihr Kanal wochenlang wie vom Erdboden verschluckt – ob wegen zu viel nackter Haut, bleibt ihr Geheimnis.

Fest steht: Die Luft wird dünner. Einige Follower haben bereits angekündigt, nicht nur zu schimpfen, sondern zu handeln. Die Fotos wurden bei Instagram offiziell gemeldet. Ob die Plattform nun den Stecker zieht oder ob Laura weiterhin so freizügig „auspacken“ darf, wird sich zeigen. Eines ist gewiss: In Florida wird man die Aufregung wohl mit einem Schmunzeln quittieren – solange die Kasse klingelt.