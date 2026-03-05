Alles zu oe24VIP
Nahost

Israels Militärchef kündigt nächste Phase im Iran-Krieg an

05.03.26, 21:54
Rund 2.500 Angriffe wurden im Iran ausgeführt.

Tel Aviv. Israel geht bei seinen Angriffen im Iran in eine nächste Phase über. "In dieser Phase werden wir das Regime und seine militärischen Kapazitäten weiter zerschlagen", sagte Israels Generalstabschef Eyal Zamir Militärangaben zufolge. Seit Samstagmorgen habe Israels Luftwaffe in der nun abgeschlossenen "Überraschungsangriffsphase" rund 2.500 Angriffe im Iran ausgeführt, die Lufthoheit erlangt und mehr als 60 Prozent der Abschussvorrichtungen für ballistische Raketen zerstört.

Laut der israelischen Armee sollen Hunderte dieser Vorrichtungen getroffen worden sein. Dies rette in Israel Leben, erklärte Zamir weiter. Die Gefahr sei aber noch nicht gebannt, warnte der israelische Militärchef zugleich. "Jede Rakete ist tödlich und stellt eine Gefahr dar." In Israel heulten am Donnerstag nach iranischem Raketenbeschuss wieder mehrfach die Warnsirenen.

Israels Armee teilte indes am Donnerstagabend mit, sie habe erneut mehrere Angehörige der iranischen Führung bei Angriffen im Iran getötet. Israels Generalstabschef sagte weiterhin, Ziel des Kriegs sei es, Israels Existenz und Zukunft zu sichern. Zamir kündigte für den künftigen Einsatz im Iran nicht näher benannte "weitere Überraschungen" an.

Bei den israelischen und US-Luftangriffen wurde unter anderem Irans Staatsoberhaupt und Religionsführer Ayatollah Ali Khamenei getötet. Seit Samstag sollen im Land insgesamt bereits mehr als 1.200 Menschen ums Leben gekommen sein, wie iranische Medien unter Berufung auf eine staatliche Stiftung berichteten. Auch bei iranischen Gegenschlägen auf mehrere Länder in der Region gab es Tote.

