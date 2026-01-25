Truppe schrammt bei Shiffrin-Kristallshow am Podest vorbei

Mit einer Machtdemonstration feierte Mikaela Shiffrin in Spindlermühle den siebenten Sieg im achten Saison-Slalom (1,67 Sek. vor Camille Rast/SUI) und sicherte sich vorzeitig die kleine Kristallkugel. Katharina Truppe (+2,21) und Katharina Huber (+2,91) belegten die Plätze 4 und 7.

Im 2. Durchgang brannten Truppe und Huber im von ihrem Trainer Robert Berger gesetzten Lauf ein Feuerwerk ab. Truppe katapultierte sich mit zweitbester Laufzeit von Halbzeit-Platz 9 auf 4, Huber von 14 auf 7.

Dabei hatte Truppe ihr zweites Podest nach dem Flachau-Slalom um nur drei Hundertstel verpasst und meinte lachend: "Immer die Deutschen ..." Emma Aicher belegte hinter Shiffrin (USA) und Rast Platz drei.

Mit einer speziellen, im Training einstudierten tückischen Torkombination hatte ÖSV-Coach Berger seinen Läuferinnen einen (legalen) Vorteil verschafft, den Truppe, Huber und Katharina Gallhuber (14.) nützen konnten. Lisa Hörhager wurde nach einem Sturz im 1. Durchgang zu Untersuchungen ins Spital gebracht.

Doppelter Shiffrin-Kugelrekord

Shiffrin bewältigte auch den Berger-Kurs souverän mit Laufbestzeit und sicherte sich Rekord-Kugel Nummer 9 im Slalom. Auf jenem Hang, auf dem sie vor 15 Jahren ihr Weltcup-Debüt gefeiert hatte. Ihre erste Kristallkugel hat die inzwischen 30-Jährige vor 13 Jahren gewonnen. Auch diese lange Zeitspanne zwischen dem ersten und (bislang) letzten Kugelgewinn ist Rekord. Unerreicht sind auch Shiffrins 108 Weltcupsiege (71 im Slalom). Im Slalom-Weltcup liegt Shiffrin zwei Rennen vor Schluss 288 Punkte vor Rast, auch im Gesamtweltcup steuert die US-Rennläuferin bei 170 Punkten Vorsprung auf ihren 6. Coup zu.

Gallhuber last Minute bei Olympia?

Auch Gallhuber machte sich noch Hoffnungen auf Olympia. Welche 11 ÖSV-Alpin-Damen in Cortina um Medaillen fahren dürfen, wird Montagvormittag vom ÖOC bekanntgegeben.