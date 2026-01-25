Alles zu oe24VIP
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
Mikaela Shiffrin
© GEPA

Riesen-Rückstand

Truppe gegen magische Shiffrin ohne Chance

25.01.26, 10:16
Mikaela Shiffrin steht kurz vor dem Gewinn der 9. Slalom-Kristallkugel. Nach dem 1. Durchgang in Spindlermühle führt die US-Ski-Queen mit über einer Sekunde Vorsprung auf Wendy Holdener. ÖSV-Hoffnung Katharina Truppe lauert auf Platz 9 noch auf einen Podestplatz.

Mikaela Shiffrin hat sich im ersten Durchgang des Weltcup-Slaloms in Spindleruv Mlyn in eine Position gebracht, in der sie die kleine Kristallkugel nur noch abholen braucht. Die US-Amerikanerin hat 1,26 Sek. Vorsprung auf die Schweizerin Wendy Holdener und 1,47 auf die Deutsche Emma Aicher. Beste Österreicherin ist die Flachau-Dritte Katharina Truppe mit 2,04 Rückstand als Neunte. Katharina Huber lag 2,62 zurück, Katharina Gallhuber 3,16.

+++ Der 1. Durchgang im LIVE-TICKER ++++

 

 

 

Truppe und Huber haben ihre Olympiatickets sicher, für Gallhuber geht es noch um ein solches. Im Rennen um die Cortina-Teilnahme war auch noch Lisa Hörhager, die zu Sturz kam und ausschied, sowie Natalie Falch (+4,20), die die Qualifikation für den zweiten Durchgang verpasste.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
