Hund im Schnee
© Getty

Glättegefahr

Kälte-Schock vorüber: Jetzt rollt Schneewalze über Österreich

23.01.26, 19:32
Das zittern in der eisigen Kälte neigt sich endlich dem Ende zu. Die Temperaturen tendieren österreichweit um den Gefrierpunkt - und jetzt kommt eine neue Schneeschicht auf uns zu - HIER wird es weiß: 

Bisher war es die östliche Windstärmung, die uns vor allem in Westösterreich die Schock-Kälte gebracht hat. Jetzt sorgt eine südliche Strömung am Wochenende für mildere, aber auch feuchtere Luft in Österreich. Laut der Unwetterzentrale (UWZ) sorgen mehrere Tiefdruckgebiete für Schneefall, Regen und stellenweise gefährlichen gefrierenden Regen. Besonders in der Nacht auf Samstag sowie bis Sonntagmorgen gilt erhöhte Glättegefahr.

Kälte-Schock vorüber: Jetzt rollt Schneewalze über Österreich
© UBIMET

Glättegefahr besteht nach wie vor

„Aus dem Nebel im Norden und Osten kann es lokal immer wieder gefrierend nieseln, entsprechend besteht erhöhte Glättegefahr“, warnt die UWZ. Die Warnungen vor gefrierendem Regen sind für die Nacht auf Samstag und regional bis Sonntagmorgen aktiv.

Samstag

Am Samstag breitet sich der Niederschlag vom südlichen Bergland schrittweise nach Norden aus. In tiefen Lagen ist weiterhin mit Glätte durch gefrierenden Regen zu rechnen, während es in Oberösterreich meist bis in tiefe Lagen schneit. Im Westen lockert es tagsüber zeitweise auf, dort zeigt sich auch die Sonne.

Schneefall kommt auch nach Wien

Am Sonntag sorgt eine weitere Tiefdruckentwicklung über dem Golf von Genua erneut für Niederschläge. „Der Schwerpunkt des Schneefalls verlagert sich im Laufe des Vormittags in die Osthälfte Österreichs, während es im Westen zunehmend trockener wird“, heißt es von der UWZ. Besonders in Nordtirol kann sich zwischendurch die Sonne zeigen. Die Temperaturen erreichen maximal minus ein bis plus sechs Grad, der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen.

Sonne blitzt durch

Der Montag beginnt laut UWZ verbreitet trüb, an der Alpennordseite fällt noch etwas Schnee. Im Tagesverlauf setzt sich von Süden her trockenes Wetter durch, nur im Westen bleibt es länger bewölkt. Abseits davon zeigt sich häufiger die Sonne.

