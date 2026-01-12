my burgenland Shop: Erfolgsmodell für regionale Produkte, Tourismus und Wirtschaft

Der my burgenland Shop im Designer Outlet Parndorf hat sich seit seiner Eröffnung 2023 zu einem wirtschaftlichen und touristischen Leuchtturm entwickelt. Millionen Sichtkontakte, hohe Conversion-Raten und starke Umsätze belegen den Erfolg des regionalen Genusskonzepts.

Seit der Eröffnung im März 2023 im Designer Outlet Parndorf positioniert sich der my burgenland Shop als innovatives Lebensraummarketingprojekt für das Burgenland. Der Shop verbindet Genuss, Kulinarik, Wein und Tourismus und bringt die Marke Burgenland dorthin, wo täglich tausende Menschen unterwegs sind – mit messbarer Wirkung für Wirtschaft und Tourismus. „Der my burgenland Shop ist ein Vorzeigeprojekt, das weit über die Landesgrenzen hinaus für Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und zusätzliche Absatzchancen sorgt. Er stärkt die Marke Burgenland nachhaltig und generiert direkten Umsatz für regionale Produzentinnen und Produzenten“, unterstreicht LH und Tourismusreferent Hans Peter Doskozil das Projekt.

Der my burgenland Shop im Designer Outlet Parndorf präsentiert auf 298 Quadratmetern die Vielfalt des Burgenlands. © Designer Outlet Parndorf_Daniel Bointner

298 Quadratmeter Burgenland zum Erleben

Auf 298 Quadratmetern erleben Besucher:innen im my burgenland Shop die gesamte Vielfalt des Landes. Das Sortiment reicht von kulinarischen Spezialitäten und burgenländischen Weinen bis hin zu Merchandise-Produkten und Tourismusinformationen. Ergänzt wird das stationäre Angebot durch den Online-Shop unter myburgenland.shop, der die Produkte auch digital verfügbar macht.

my burgenland Shops macht burgenländischen Genuss täglich erlebbar © Burgenland Tourismus_Nadine-Kreyska

Starke Kennzahlen mit messbarer Wirkung

Die aktuellen Zahlen aus dem Jahr 2024 belegen die außergewöhnliche Performance des Shops:

6,4 Millionen Sichtkontakte vor Ort und online



Rund 200.000 Besucher:innen mit einer Verweildauer von über einer Minute



59.600 Transaktionen, eine Conversion-Rate über dem Durchschnitt des Designer Outlet Centers



Werbe- und Direct-Marketing-Wert von 834.308 Euro, berechnet von zwei unabhängigen Instituten



Rund 100 Winzer:innen und Genusslieferanten mit etwa 500 burgenländischen Produkten Kreislaufwirtschaft und nachhaltiger Mehrwert Für Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel ist der my burgenland Shop weit mehr als ein Verkaufsraum:„Das ist gelebte Kreislaufwirtschaft, wie auch die Nachhaltigkeits-Auditoren von TourCert bestätigen. Der Shop ist wirtschaftlicher Motor, Botschafter für das Land und macht Genuss und Tourismus erlebbar.“ Die Kombination aus Einkauf, Gastronomie und Online-Vertrieb schafft neue Absatzmärkte für Winzer:innen und Produzent:innen und bietet gleichzeitig eine prominente Bühne in einem der größten Outletcenter Europas. Burgenland auf Tour: Vom Shop auf internationale Bühnen Der my burgenland Shop sorgt auch außerhalb des Burgenlands für Aufmerksamkeit. Bei Roadshows, Messen im In- und Ausland sowie Auftritten etwa beim Hafengeburtstag in Hamburg, den Medientagen in München oder am Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn wird das Burgenland einem internationalen Publikum präsentiert. So entwickelt sich der my burgenland Shop zu einem starken Markenbotschafter, der regionale Produkte, Wein und Tourismus erfolgreich über die Landesgrenzen hinaus sichtbar macht.