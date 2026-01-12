Neue Content-Serie „Crush Course“: Österreich Werbung macht Skifahren zum Dating-Magneten

Mit der neuen Social-Media-Kampagne „Crush Course“ zeigt die Österreich Werbung (ÖW), wie Skifahren in Österreich nicht nur Spaß macht, sondern auch Herzen höherschlagen lässt. Die Content-Serie richtet sich gezielt an junge Erwachsene, Ski-Anfänger und Wiedereinsteiger.

Skifahren ist seit Jahrzehnten ein zentraler Bestandteil des österreichischen Wintertourismus: Rund 61 Prozent der Wintergäste stehen während ihres Urlaubs auf Skiern. Doch die Faszination endet nicht auf der Piste. Laut einer Club-Med-Studie (2021) gilt Skifahren als das attraktivste Urlaubsmotiv auf Dating-Plattformen – kein anderes Freizeitmotiv sorgt für mehr „Swipes nach rechts“.

Skifahren punktet auf Dating-Apps besonders stark

„Skifahren steht für Freiheit, Naturerlebnis und einen zeitgemäßen Lifestyle. Wer Ski fährt, vermittelt Sportlichkeit, Stil und Lebensfreude – Eigenschaften, die verbinden“, sagt Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. Gleichzeitig sei der Einstieg heute so einfach wie nie: Professionelle Skischulen, moderner Verleih und umfassender Service vor Ort ermöglichen einen unkomplizierten Start in den Wintersport.

Die neue Content-Serie „Crush Course“ der Österreich Werbung zeigt, wie einfach und attraktiv der Einstieg ins Skifahren hierzulande ist. © ÖW/Frames Network

Junge Zielgruppen für den Wintersport begeistern

Mit „Crush Course“ verfolgt die Österreich Werbung ein klares Ziel: Nachwuchs für den Skisport sichern und junge Zielgruppen emotional an den Winterurlaub in Österreich heranführen. Skifahren ist nicht nur ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor, sondern auch ein soziales Erlebnis, das Menschen zusammenbringt – ob mit Freund:innen, Familie oder neuen Bekanntschaften. Skitage lassen sich flexibel mit Kulinarik, Après-Ski, Wellness oder urbanem Lifestyle kombinieren und schaffen bleibende Erinnerungen vor der beeindruckenden Kulisse der österreichischen Alpen. „Skifahren ist ein wesentlicher Pfeiler des österreichischen Tourismus – wirtschaftlich, kulturell und emotional. Mit "Crush Course" sprechen wir bewusst eine neue Generation an und machen Lust auf erste Erlebnisse auf Skiern in Österreich“, so Steharnig-Staudinger.

„Crush Course“: Skifahren, Social Media und Swipe-Potenzial

Die humorvolle Content-Serie „Crush Course“ zeigt, dass Skifahren nicht nur auf der Piste, sondern auch online überzeugt. Zwei Freundinnen führen als Protagonistinnen durch mehrere kurze Social-Media-Videos und erklären auf Englisch:

warum Skifahren voll im Trend liegt

wie man einen Skitag richtig plant

welche Foto-Spots auf der Piste besonders gut ankommen

Die Serie kombiniert Unterhaltung, Information und Inspiration und richtet sich gezielt an (Wieder-)Einsteiger:innen. Ausgespielt wird der Content auf den internationalen Instagram- und TikTok-Kanälen der Österreich Werbung, mit Fokus auf die Märkte Deutschland und Großbritannien. Die Kampagne läuft von Anfang Jänner bis Anfang März 2026.

Skifahren lernen leicht gemacht: Neue Landingpage für Einsteiger

Während Skifahren in Österreich zum Kulturgut zählt, fehlt in vielen anderen Ländern oft der Zugang zum Wintersport. Themen wie Anreise, Skiverleih, Liftkarten oder Sicherheit wirken für Anfänger:innen häufig kompliziert.

Um diese Einstiegshürden abzubauen, hat die Österreich Werbung eine eigene Landingpage zum Skifahren lernen entwickelt. Unter

www.austria.info/de-at/empfehlungen/skifahren-lernen/

finden Interessierte alle wichtigen Informationen rund um den Skiurlaub in Österreich – von der Planung über Skikurse und Ausrüstung bis hin zu Sicherheit und Liftkarten.