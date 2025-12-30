Alles zu oe24VIP
Madonna
Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025

Von
30.12.25, 00:00
Teilen

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe:Beugen Sie sich der Stimme der Vernunft, damit wieder Ruhe einkehrt!
  • Beruf:Guter Tag für eine Bestandsaufnahme, um Pläne entsprechend anzupassen.
  • Fitness:Entschleunigen! Nehmen Sie mehr Rücksicht auf Ihre eigenen Grenzen!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe:Ein Tag, um sich neu zu verlieben oder den Zusammenhalt zu festigen!
  • Beruf:Sie haben gute Ideen und kommen damit auch bei anderen sehr gut an.
  • Fitness:Zunehmend bessere Konzentration. Bestens für anspruchsvolle Aufgaben.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe:Man legt großen Wert auf Klarheit. Sprechen Sie über Ihre Erwartungen!
  • Beruf:Mit einem vernünftigen Plan lässt sich auch Versäumtes gut nachholen.
  • Fitness: Nehmen Sie sich mehr Zeit, um in Ruhe durchzuatmen und nachzudenken!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe:Guter Tag, um vernünftig zu reden und einen klaren Rahmen festzulegen.
  • Beruf:Sie sollten die Argumente anderer respektieren und darüber nachdenken!
  • Fitness:Wenn Sie ruhig und überlegt vorgehen, nutzen Sie Ihre Energie besser.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe:Disziplin und Vernunft sind heute wichtig, um Vertrauen zu schaffen.
  • Beruf:Bestehen Sie nicht auf Ihren Plänen! Praktisch denken und einlenken!
  • Fitness:Sie sollten sich mehr Pausen gönnen. Vermeiden Sie unnötigen Aufwand!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe:Sie kommen sehr gut an. Warten Sie aber mit Aussprachen noch etwas zu!
  • Beruf:Wenn Sie Ihre Ideen diplomatisch einbringen, finden sie eher Anklang.
  • Fitness:Sie sind sehr motiviert und physisch stark. Trotzdem nicht zu schnell!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe:Schalten Sie bloß nicht auf stur! Vernunft darf auch Fehler zugeben.
  • Beruf:Nutzen Sie heute die Chance, alte Konflikte vernünftig beizulegen!
  • Fitness:Essen Sie gesünder und pflegen Sie sich! Das fördert die Entspannung.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe:Ruhiger und überlegter! Nehmen Sie Rücksicht auf die Grenzen anderer!
  • Beruf:Geben Sie sich mehr Bedenkzeit, um finanzielle Fragen besser zu lösen.
  • Fitness:Emotionen loslassen, um die Dinge möglichst nüchtern sehen zu können!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe:Zurückhaltender und rücksichtsvoll kommen Sie jetzt sicher besser an. 
  • Beruf:Machen Sie sich einen Plan: Wo sind sinnvolle Einsparungen möglich?
  • Fitness:Ruhe und Ausdauer sind heute die Kriterien. Sehr konzentriert voran!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe:Singles dürfen sich finden lassen, Gebundene das Miteinander genießen.
  • Beruf:Etwas flexibler können Sie Ihre Ideen noch überzeugender präsentieren.
  • Fitness:Gute Motivation und viel Energie. Und jede Menge positive Resonanz.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe:Mehr Achtsamkeit und Respekt! Nähe braucht viel Fingerspitzengefühl.
  • Beruf:Seien Sie verantwortungsbewusst, halten Sie Ihre Verpflichtungen ein!
  • Fitness:Langsam, konzentriert, ausdauernd! Stress ist sicher kontraproduktiv.

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 30.12.2025
© oe24

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Klare Vereinbarungen sind für eine verlässliche Perspektive wichtig.
  • Beruf:Entschlossen mitanzupacken ist sicher sinnvoller als zu diskutieren.
  • Fitness:Lieber ein wenig gelassener! Mehr Zeit zum Nachdenken schadet nicht.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

