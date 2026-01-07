Neuer-Zukunft: DAS ist der geheime Bayern-Zeitplan

Ob Manuel Neuer seinen Vertrag beim FC Bayern München verlängert, bleibt weiterhin offen. Nun meldet sich Sportdirektor Christoph Freund und spricht erstmals über den internen Zeitplan.

Manuel Neuer (39) liefert als Kapitän des FC Bayern München noch immer konstant auf gutem Niveau ab, obwohl sein Vertrag bis Saisonende läuft. Eines ist klar: Neuer darf selbst über seine Zukunft entscheiden. Ohne Zeitdruck und ohne Deadline.

Dazu hat sich nun auch Bayerns Sportdirektor Christoph Freund gemeldet. Laut ihm geht es für Neuer nie um eine bessere Position in den Verhandlungen, sondern nur um die eigene körperliche Verfassung.

"Es wird keinen Druck und keine Frist geben"

Gegenüber der "tz" meint Freund, dass der Bayern-Keeper seinen eigenen Körper am besten kennt. Für ihn ist Neuer etwas Besonderes, da er trotz seines Alters noch auf höchstem Niveau spielt.

Trotzdem gibt es auch für den Torwart einen Zeitplan. Freund erklärt: "Von unserer Seite wird es keinen Druck und keine Frist geben, sondern nur offene Kommunikation. Daher ist es sinnvoll, den Zeitraum März/April anzustreben."

Urbig als Nachfolger

Für die Zukunft ist der deutsche Rekordmeister vorbereitet. Mit Jonas Urbig steht ein talentierter Torhüter zur Verfügung. Er wird langsam an die Position der Nummer 1 herangeführt.

Freund hebt hervor, dass Neuer ein Mentor für Urbig sei. "Manu befindet sich in einer anderen Phase seiner Karriere, aber er geht mit dieser Rolle außergewöhnlich gut um. Er unterstützt Jonas, tauscht sich viel mit ihm aus, sie setzen sich oft zusammen und reden. Das ist eine großartige Eigenschaft", so der Sportdirektor.