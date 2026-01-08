PSG gewann erneut den französischen Supercup

Paris Saint-Germain hat zum zwölften Mal in den jüngsten 13 Jahren den französischen Supercup gewonnen.

Der Double-Sieger setzte sich am Donnerstag in Kuwait gegen Olympique Marseille, den Ligue-1-Zweiten der Vorsaison, im Elfmeterschießen 4:1 durch. Marseille führte davor bis zur 95. Minute mit 2:1, ehe der eingewechselte Goncalo Ramos zum Ausgleich traf. In der Entscheidung vom Punkt parierte PSG-Torhüter Lucas Chevalier zwei Elfer.

Den zweiten Treffer für Paris erzielte Ousmane Dembele (13.) zur frühen Führung des Favoriten. Marseille drehte durch einen Elfer von Mason Greenwood (76.) und ein Eigentor von Willian Pacho (87.) nach dem Seitenwechsel die Partie. Den einzigen Supercup, den der amtierende Champions-League-Sieger seit 2013 verloren hat, war 2021 gegen Lille.