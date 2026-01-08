Comeback im Gespräch! Bayern-Boss öffnet Tür für Müller-Rückkehr

FC Bayern öffnet die Tür für ein mögliches Comeback von Thomas Müller. Vorstandschef Jan-Christian Dreesen kann sich vorstellen, dass der Klub-Legende irgendwann eine wichtige Rolle beim Rekordmeister übernimmt.

Dreesen formuliert klaren Wunsch

"Ich würde es sehr begrüßen, wenn Müller irgendwann eine Rolle bei uns einnimmt - eine wichtige Rolle", sagte der Bayern-Boss im Gespräch mit t-online. Gleichzeitig betonte er, dass es dafür aktuell weder einen konkreten Plan noch einen festen Zeitrahmen gibt.

Müller will weiter spielen

Der Grund für die fehlende Planung ist klar: "Er will momentan noch spielen, das hat er ja schon mehrfach gesagt. Und das ist auch gut so", erklärte Dreesen. Man merke Müller im Gespräch nach wie vor das Feuer und die Leidenschaft an.

Münchner Stadionbesuch vor Kurzem

Erst vor Kurzem war Müller in München zu Gast und besuchte das Bundesliga-Heimspiel gegen Mainz 05. Dreesen lud den Weltmeister von 2014 spontan auf die Ehrentribüne ein. "Ich habe mich total gefreut, dass er da war", so der Vorstandschef.

Keine Absprachen oder Vorfestlegungen

Dreesen stellte klar, dass es keinerlei Absprachen zwischen Klub und Spieler gibt. Müller steht bei den Vancouver Whitecaps noch mindestens bis Ende 2026 unter Vertrag und will nach dem verlorenen MLS-Finale gegen Inter Miami einen neuen Anlauf starten.

Türen stehen immer offen

Unmissverständlich ist die Botschaft aus der Säbener Straße: Thomas Müller wird beim FC Bayern immer willkommen sein. Dreesen erklärte, dass Müller um seine Bedeutung für den Verein wisse und die Türen für ihn jederzeit offenstehen.