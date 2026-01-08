Upamecano-Poker entschieden – Bayern zahlt 100 Millionen

Dayot Upamecano steht offenbar kurz vor der offiziellen Verlängerung seines Vertrags beim FC Bayern.

Nachdem bereits deutsche Medien und Transferexperte Fabrizio Romano die Einigung gemeldet hatten, enthüllt die französische "L’Équipe" nun weitere Details. Demnach ist auch der letzte Streitpunkt geklärt: eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, die jedoch erst ab Sommer 2027 greift. Bis dahin ist der französische Nationalspieler fest an den Rekordmeister gebunden, was dem Klub sportliche und strategische Planungssicherheit verschafft, wie "Focus online" berichtet.

Der neue Vertrag soll mindestens bis 2030 laufen, mit einer Option bis 2031. Finanziell steigt Innenverteidiger Upamecano in die Gehaltsklasse der Bayern-Topstars auf: Rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt sowie ein Handgeld von ebenfalls 20 Millionen Euro sind laut "Focus online" vorgesehen. Insgesamt schnürt der FC Bayern damit ein Paket von mindestens 100 Millionen Euro. Trotz Interesses zahlreicher europäischer Topklubs entschied sich Upamecano bewusst für München, auch wegen seiner zentralen Rolle unter Trainer Vincent Kompany.