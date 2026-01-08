Alles zu oe24VIP
bayern
© Getty Images

Aus dem Nichts

Bundesliga-Hammer: Bayern-Spiel nächste Woche im Free-TV

08.01.26, 13:49


Kurzfristig sichert sich der Sender "RTL" die Übertragung für zwei Spiele in der deutschen Bundesliga.

"RTL" überträgt dabei je ein Spiel aus der Hin- und Rückrunde. Beide Spiele werden dank einer Vereinbarung mit Sky im Free-TV ausgestrahlt.

Starten soll es schon am Mittwoch, den 14. Jänner, mit dem Kracher zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München. Das Spiel wird um 20:30 Uhr angepfiffen. Die zweite Partie wird am 13. Februar übertragen. Im Freitagabendspiel trifft der BVB auf Mainz 05 und beginnt auch um 20:30 Uhr.

Kommentar von "Sky"

Bei beiden Spielen nutzt "RTL" den Kommentar von "Sky". Parallel dazu laufen die Spiele auch bei "Sky Sport Bundesliga".

Die Weitergabe der Rechte soll die bestehende Content-Partnerschaft zwischen "RTL" und "Sky" vertiefen. Pro Saison zeigt "RTL" drei Zweitliga-Konferenzen pro Saison und bei "RTL+" ausgewählte Top-Spiele der englischen Premier League.

Partnerschaft mit "Sky"

Dank dem Rechtevertrag mit der Deutschen Fußball-Liga kann "Sky" je eine Partie der Hin- und Rückrunde im frei empfangbaren Fernsehen als "Schnupper-Angebot" ausstrahlen. Das kann auf einem eigenen Sender oder bei einem anderen Kanal im Rahmen einer Sublizenz übertragen werden. "Sky" hatte schon ähnliche Vereinbarungen mit der "ARD" und "Sat.1".

Die Partnerschaft hat nichts mit der geplanten Übernahme von "Sky" durch "RTL" zu tun. Darüber wird das Bundeskartellamt voraussichtlich im Laufe des Jahres 2026 noch entscheiden. Bei einer Übernahme darf "RTL" aus vertraglichen Gründen nicht mehr "Sky"-Bundesliga-Spiele zeigen. Die Free-TV-Nachverwertung liegt bei ARD und ZDF und soll nicht entwertet werden.

