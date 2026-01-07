Nach Aufreger: Bayern will Karl-Bruder holen

Am vergangenen Wochenende sorgte Youngster Lennart Karl mit seiner Aussage für viel Wirbel. Trotzdem will der Rekordmeister mit ihm verlängern und plant sogar, seinen jüngeren Bruder zu holen.

Beim Besuch eines Bayern-Fanklubs sagte Lennart Karl (17), dass er eines Tages bei Real Madrid spielen möchte: "Das ist mein Traumverein." Bei den Fans sorgte die Aussage für viel Wirbel. Laut den Bossen wurde intern alles geklärt. Sie wollen sogar mit dem 17-Jährigen verlängern.

Wie die "Sport Bild" berichtet, werden die Bayern-Verantwortlichen in den kommenden Monaten mit Karls-Berater Michael Ballack verhandeln. Karls derzeitiger Vertrag wird sich an seinem 18. Geburtstag (22. Februar) automatisch bis 2029 verlängern.

Bayern an Karl-Bruder dran

Der Verein will natürlich seinen Youngster länger halten. Das Gehalt von Karl liegt aktuell bei ein bis zwei Millionen Euro pro Jahr und soll auf fünf bis sieben Millionen pro Jahr erhöht werden. In der bisherigen Saison erzielte das Juwel in 20 Pflichtspielen sechs Tore.

An der Säbener Straße denkt man auch noch weiter in die Zukunft. Laut der "Bild" soll so bald wie möglich sein jüngerer Bruder Vincent Karl (14) verpflichtet werden. Der zentrale Mittelfeldspieler spielt im Nachwuchs von Eintracht Frankfurt.