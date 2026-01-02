Nach 20 Jahren sagt Dieter Bohlen Ja – ein Liebesversprechen unter Tränen

Der Poptitan und seine Partnerin Carina haben sich nach zwölf Jahren das Jawort gegeben. Bohlen verrät, wann er sein Versprechen dazu gegeben hat.

Zu Silvester gab Dieter Bohlen seiner langjährigen Partnerin Carina nach zwei Jahrzehnten gemeinsamer Liebe das Jawort. Gegenüber Bild sprach der Poptitan exklusiv über die zutiefst emotionale Trauung, bei der auch die beiden gemeinsamen Kinder eine zentrale Rolle einnahmen.

Noch immer sichtlich bewegt von einem Augenblick, der ihn vollkommen überwältigte, schilderte Dieter Bohlen am Neujahrsmorgen seine Eindrücke: „Carina geht barfuß auf mich zu. Sieht aus wie eine Göttin. Die ersten Sterne blitzen über dem Indischen Ozean, und dann erklingt Whitney Houston. Mein absolutes Lieblingslied. Ihre Stimme, diese eine Melodie, und plötzlich ist alles zu viel. Ich hab’ zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt“, sagt er zu Bild.

Private Feierlichkeiten

Die Zeremonie selbst fand in bewusst kleinem und geschütztem Rahmen statt – im engsten Kreis, fernab neugieriger Blicke und medialer Begleitung. Bohlen betont: „Ich habe gesagt: Ich will keine Fotos, keine Videos, nichts. Keine Urlauber, die Handy-Fotos von uns machen. Die Insel hat uns total unterstützt, alles war mit Bodyguards abgesperrt.“





Mit der Eheschließung tragen Dieter und Carina nun auch offiziell denselben Familiennamen – ein bedeutsames Zeichen, insbesondere für die Kinder. „Mein kleiner Sohn hat immer gefragt: Papa, wann heiratest du Mama?“, erzählt Bohlen. „Jetzt ist es so weit. Jetzt heißen wir alle Bohlen. Und das fühlt sich richtig an.“ Selbstverständlich waren auch die beiden gemeinsamen Kinder Amelie (14) und Max (12) bei der Hochzeit ihrer Eltern anwesend.

Emotionale Liebeserklärung

Die Trauung wurde auf Englisch gehalten. Zum Inhalt des Eheversprechens sagt Bohlen: „Er nahm uns das Eheversprechen ab. In guten wie in schlechten Zeiten. Dass wir den anderen ehren und unterstützen. Und dass wir bis zum Lebensende zusammenhalten sollen.“ Weiter ergänzt er: „Es war wunderschön, sehr berührend. Der Pfarrer hat zwanzig Minuten lang geredet, und es war jedes Wort richtig.“

Auch Carina zeigte sich tief bewegt: „Dass Dieter vor allen anderen Tränen in den Augen hatte, als der Pfarrer fragte, ob er mich heiraten will, das hat mich sehr berührt.“





Nach dem Jawort erklangen Lieder von Barry White (†58), und gemeinsam tanzte man barfuß im Sand. Für Bohlen war dieser Moment die Erfüllung eines lang gehegten Versprechens: „Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen.“

Für einen Mann, der das Rampenlicht wie kaum ein anderer kennt, überragte dieser Augenblick alles bisher Erlebte – jede Fernsehshow und jedes Konzert. Besonders berührend war die Reaktion seines Sohnes: „Mein Sohn sagte, er habe mich noch nie weinen sehen. Ich habe gesagt: Doch, Papa weint auch. Wenn etwas wirklich Großes passiert.“