Schon 28 Tote! Ski-Ort schlägt Hepatitis-Alarm

Ein Trip nach Tschechien könnte riskanter werden: Der Ausbruch von Hepatitis A sorgt für Hygiene-Alarm, besonders in Prag und einem Ski-Gebiet.

Die Warnung richtet sich an alle, die nach Tschechien reisen wollen. Besonders Prag, Mittelböhmen und der Kreis Karlsbad kämpfen aktuell mit einem Ausbruch von Hepatitis A. Die Gesundheitsbehörde meldet 28 Todesfälle und 2375 Infektionen in diesem Jahr.

Viren an vielen Oberflächen

Der Wintersportort Boží Dar warnt vor Hepatitis-A-Risiken und erinnert mit seinen Hinweisen an bekannte Maßnahmen aus der Corona-Zeit. In der Meldung heißt es, dass Viren an Türklinken, Einkaufswagen und Toiletten lauern. Der Ort liegt an der Grenze zu Deutschland unterhalb des Keilbergs.

Risiko für Tages- und Einkaufstouristen

Nicht nur Skiurlauber sind betroffen: Auch Tagesgäste können sich anstecken. Besonders die Region Sokolov im Kreis Karlsbad ist laut Behörden stark betroffen. Sie liegt entlang der Autobahn D6 und verbindet Grenzorte mit der Kurstadt und weiter mit Prag.

Krankenhäuser unter Druck

Das Portal novinky.cz berichtet: „Die Infektionsabteilung des regionalen Krankenhauses in Karlsbad ist nahezu voll, 18 der 20 Betten sind mit Patienten belegt.“ Die Lage belastet die medizinischen Einrichtungen merklich.

Prag mit hoher Fallzahl

Auch die Hauptstadt Prag weist viele Infektionen auf. Laut Angaben wurden 1010 Fälle gemeldet, Stand 2. November. Die Stadtverwaltung reagiert mit zusätzlichen Desinfektionsspendern und häufiger gereinigten Haltegriffen in Straßenbahnen, Metro und Bussen.