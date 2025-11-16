Alles zu oe24VIP
Alko-Lenker (29) mit Kleinbus zieht Spur der Verwüstung
Alko-Lenker (29) mit Kleinbus zieht Spur der Verwüstung

16.11.25, 10:13
Eine Spur der Verwüstung hat ein 29-jähriger Salzburger, der mit einem Kleinbus unterwegs gewesen war, in der Nacht auf Samstag in der Gemeinde St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) gezogen.  

Der alkoholisierte Mann war gegen 3.00 Uhr auf der Schwarzensee Landesstraße von Russbach in Richtung Strobl unterwegs. Er kollidierte entlang der Straße mit mehreren Straßenleitpflöcken und Schildern, kam links von der Straße ab und mähte dabei einen Holzzaun und einen weiteren Leitpflock um.

Der Lenker hinterließ einen Flurschaden und fuhr über eine Böschung. Ein auf einem Parkplatz abgestellter Kleinbus wurde dabei durch herumfliegende Teile beschädigt, teilte die Polizei mit. Danach fuhr der 29-Jährige mit seinem Bus nach Hause. Am Vormittag wurde der Mann von der Polizei ausgeforscht, der Alkotest ergab noch einen Wert von 0,9 Promille.

