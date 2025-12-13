Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
GAK LASK
© APA

Unbesiegbar

2:1 - LASK-Lauf geht gegen GAK weiter

13.12.25, 18:51
Der unglaubliche LASK-Erfolgslauf unter Didi Kühbauer geht weiter. Seit 27. September konnte kein Team die Linzer bezwingen. Gegen den GAK feierten die Oberösterreicher einen 2:1-Sieg und klettern damit für mindestens einen Tag sogar auf Platz 2 in der Tabelle.

Eine Woche nach dem 2:2 in Hartberg ist der LASK am Samstag in der 17. Runde der Fußball-Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Beim GAK feierten die Linzer einen 2:1-(2:1)-Erfolg und kletterten punktegleich mit Leader Salzburg zumindest bis zum Sonntag auf Platz zwei. Moses Usor (4.) und Samuel Adeniran (25.) sorgten für einen verdienten Dreier. Der Tabellenvorletzte aus Graz, der durch Yannick Oberleitner (17.) traf, kassierte die zweite Niederlage in Folge.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Wegen der Sperren der Defensivakteure Joao Tornich und George Bello rückten Emmanuel Michael und Ismaila Coulibaly in die Startelf des LASK. Der GAK trat eine Woche nach dem 1:2 gegen Sturm unverändert an. Im pyrotechnischen Nebel der Fans starteten die Hausherren engagiert, fingen sich aber schnell den Konter ein. Usor dribbelte sich in den Strafraum, ließ drei GAK-Verteidiger aussteigen und schoss mit seinem sechsten Saisontor in der Liga zur LASK-Führung ein.

LASK nach Pause dominant, aber mit zu wenig Nachdruck

Der GAK blieb aber selbstbewusst, wenig später machte Oberleitner seinen Fehler beim Usor-Konter wieder gut. Nach einem Eckball setzte er sich gegen drei LASK-Spieler durch und köpfelte zum 1:1 ein. Es ging munter hin und her, der LASK schlug schnell zurück. Vorerst knallte ein Weitschuss von Casper Jörgensen an die Latte, im Nachschuss scheiterte Krystof Danek an Goalie Jakob Meierhofer (21.). Kurz danach köpfelte Adeniran nach Eckball und Flanke aus wenigen Metern ein.

Danach beruhigte sich eine intensive Partie wieder, spätestens mit Seitenwechsel zeigten die Linzer eine dominante Vorstellung. Nur Meierhofer vereitelte gegen Usor aus Kurzdistanz das 3:1 (61.). Mit Fortdauer verfiel der LASK aber in einen Verwaltermodus, ließ es am letzten Nachdruck fehlen. In der 77. Minute hätte sich das bei einem Köpfler Alexander Hofleitners fast gerächt, die Gäste brachten den Sieg aber trotz einer zarten GAK-Schlussoffensive über die Zeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
