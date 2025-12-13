Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Winter-Mix
Sabine Payer
© GEPA

Parallel-RTL

Nächster ÖSV-Sieg: Payer triumphiert in Cortina

13.12.25, 18:52
Teilen

Nächster ÖSV-Erfolg im Olympia-Winter. Sabine Payer holt beim Snowboard-Parallel-RTL von Cortina den Sieg. Bei den Herren muss sich Benjamin Karl im Finale dem Italiener Aaron March geschlagen geben.

Snowboarderin Sabine Payer hat den ersten Saisonsieg in der Tasche. Die 33-Jährige setzte sich am Samstag beim Weltcup im Parallel-Riesentorlauf in Cortina d'Ampezzo im Finale gegen die Kanadierin Kaylie Buck durch. Für Payer war es der elfte Einzelsieg ihrer Karriere. Auf Rang zwei landete wie bereits beim Saisonauftakt in China der 40-jährige Benjamin Karl, der sich in seinem Finallauf Lokalmatador Aaron March, auch bereits 39 Jahre alt, aus Italien beugen musste.

"Im Training ist es auch schon gut gelaufen, aber Training und Rennen sind zwei verschiedene Dinge, das habe ich in China lernen müssen", sagte Payer, die in Asien Siebente und Dritte war. Sie habe auch ein bisschen Glück gehabt, dass sie immer den blauen Kurs wählen durfte, fügte sie in Cortina an.

Für Claudia Riegler und Fabian Obmann war im Viertelfinale Endstation. Im Achtelfinale schieden Alexander Payer, Arvid Auner (gegen Obmann), Dominik Burgstaller und Andreas Prommegger (gegen Karl) aus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden