Backstreet Boys
© Getty Images

Flachau & Schladming

Backstreet Boys und Gabalier im Ski-Duell

04.12.25, 10:48
Teilen

Am Wochenende stehen gleich zwei Mega-Ski-Openings auf dem Programm - die Backstreet Boys rocken Schladming und Andreas Gabalier die Flachau.

Das Wochenende ist ein absolutes Highlight für Ski- und Musik-Fans. Sowohl Schladming als auch die Flachau eröffnen ab Freitag ihre Winter-Saison und holen dazu die Stars auf die Piste. Allen voran werden die Backstreet Boys in Schladming für Mega-Stimmung sorgen. Gleich drei Tage in Folge (Freitag, Samstag und Sonntag) werden die 90er-Teeniestars für eine ausverkaufte Arena sorgen. 50.000 Fans werden beim Spektakel dabei sein.

backstreet boys
© Getty Images

Kürzlich erschien zudem das neue Album „Millennium 2.0“ der Backstreet Boys. Eine Hommage an ihr fünffach Grammy-nominiertes Album "Millennium", das vor mehr als 25 Jahren erstmals erschienen ist. Lieblingshits wie „I Want It That Way“ oder „Larger Than Life“ werden darauf neu gemastert zu hören sein. Sogar das Album-Artwork von damals haben die fünf Herren neu inszeniert. Mit der Veröffentlichung des neuen Albums startet auch die Konzertreihe im legendären Sphere in Las Vegas.  Mit genau dieser Show werden sie am Wochenende auch Schladming zum Beben bringen.

Volks-Rock'n'Roller in Salzburg

© zeidler

Am Samstag gibt sich dann Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier in der Flachau die Ehre. Mit Hits wie „I sing a Liad für di“ und „Hulapalu“ wird Gabalier das Ski-Opening zu einem Riesen-Spektakel machen und für volles Haus in der Flachau sorgen. Tags darauf gibt sich dann DJ Ötzi die Ehre beim Ski-Opening.

