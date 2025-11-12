Alles zu oe24VIP
Musikgeschäft Hartberg
© LPD Steiermark

Hoher Schaden

In 31 Minuten - Einbrecher räumten ganzes Musikgeschäft leer

12.11.25, 09:00 | Aktualisiert: 12.11.25, 10:35
Teilen

Die Täter kamen mit einem Kombi oder Lieferwagen und schlugen die Glastür des Hintereingangs eines Musikfachgeschäfts in Hartberg eingeschlagen ein - und erbeuteten vor allem Blechinstrumente im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Stmk. Trompeten, Flügelhörner, Baritone, Saxofone, Klarinetten, Hörner, Akkordeons, Harmonikas und Funkmikrofone - Musikinstrumente im unschätzbaren Wert für einen Kleinunternehmer sind am vergangenen Wochenende aus einem Fachgeschäft im oststeirischen Hartberg gestohlen worden. Die nächtlichen Einbrecher hatten die Glastür eines Lieferantenzugangs aufgebrochen, heißt es von Seiten der Landespolizeidirektion Steiermark - eine wohl organisierte Bande hat offenbar mitgenommen, was alles in ihr Fluchtauto gepasst hat.

Musikhaus Hartberg
© Facebook

Konkret wurde der Coup in der Nacht auf Sonntag in einem recht knappen Zeitfenster zwischen 23.37 und 0.08 Uhr verübt. Das Diebesgut wurde in einem gegenüber dem Tatort abgestellten Fahrzeug verladen. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes werden von der Polizeiinspektion Hartberg unter der Telefonnummer 059133/6230 entgegengenommen.

Auch das Musikhaus postet auf Facebook einen Aufruf: "Falls jemand Hinweise oder etwas gesehen hat, bitte melden. Wenn irgendwo verdächtig neuwertige Instrumente angeboten wurden, bitte uns informieren. Seriennummer des Diebesguts ist vorhanden."

