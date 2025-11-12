Alles zu oe24VIP
Brand Lagerhalle Amstetten
© Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten

Großeinsatz

Flammeninferno in Firmenhalle: 200 Feuerwehrleute im Einsatz

12.11.25, 08:40
Das Gebäude war zum Teil sogar eingestürzt. 

NÖ. In einer Firmenhalle in Amstetten ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Fünf Feuerwehren mit rund 200 Mitgliedern rückten zu den Löscharbeiten aus. Ein Übergreifen der Flammen auf das Bürogebäude konnte verhindert werden, berichtete Philipp Gutlederer von der FF Amstetten.

Die Halle sei schwerst beschädigt und teils eingestürzt, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando in einer Aussendung mit. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unbekannt.

Brand Lagerhalle Amstetten
© Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten

Brand Lagerhalle Amstetten
© Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten

Die Einsatzkräfte wurden gegen 1.00 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Helfer stand die Lagerhalle in Vollbrand. Die Flammen wurden mittels Hubsteiger, mehreren Löschleitungen und CAFS (Druckluftschaumsystem) bekämpft, auch einige Atemschutztrupps standen im Einsatz. Mittels Drohne wurden Glutnester aufgespürt. Leichter Gasaustritt erschwerte laut Bezirkskommando die Löschmaßnahmen. Auch das Rote Kreuz war mit einigen Helfern an Ort und Stelle.

