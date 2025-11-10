Alles zu oe24VIP
Schwieriger Einsatz für Feuerwehren
© laumat.at

Haus unbewohnbar

Schwieriger Einsatz für Feuerwehren

10.11.25, 14:11
Bevor die Feuerwehrmänner zum Brandherd konnten, mussten sie diverse Gegenstände wegräumen. 

Ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Fischlham (Bezirk Wels-Land) hat Montagfrüh einen komplizierten Einsatz ausgelöst.

Für die Feuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten äußerst schwierig, da sowohl Keller als auch Grundstück stark mit Gegenständen vollgestellt waren. Erst nachdem Kellerfenster eingeschlagen und zahlreiche Objekte unter Atemschutz ausgeräumt worden waren, gelang der Zugang zum Brandherd. Der alleinlebende Hausbesitzer konnte sich ins Freie retten und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Wels gebracht. 

Das Gebäude ist aufgrund der massiven Rauchentwicklung vorerst unbewohnbar. Die Brandursache ist noch unbekannt, Ermittlungen der Polizei laufen. Die Straße Forstberg blieb während des Einsatzes für alle Verkehrsteilnehmer komplett gesperrt.

