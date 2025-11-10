Flämmarbeiten führten zu Dachstuhlbrand

Funken sprangen auf die Holzfaserplatten über und setzten diese in Brand.

Die Ursache für den nächtlichen Brand in der ehemaligen Volksschule in Wieting im Görtschitztal steht seit Montag fest: Laut dem Landeskriminalamt lösten Flämmarbeiten am Flachdach das Feuer aus.

In der Nacht auf Samstag war der neu errichtete Dachstuhl in Brand geraten, während das Gebäude, das derzeit für eine Kindertagesstätte saniert wird, unbewohnt war. Wie die Ermittler berichten, sprangen Funken auf die Holzfaserplatten der Fassade über und setzten diese schließlich in Brand.

120 Feuerwehrmänner im Einsatz

Rund 120 Einsatzkräfte standen im dichten Nachteinsatz, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Personen wurden nicht verletzt. Wie hoch der Schaden am Gebäude tatsächlich ist, muss erst ermittelt werden.