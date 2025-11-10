Med-Uni Linz setzt verstärkt auf KI-Medizin

Man will sich dadurch im nationalen Forschungsfeld positionieren und die Finanzierung sichern.
Die Medizin-Uni Linz setzt künftig stark auf Künstliche Intelligenz (KI), um sich im nationalen Forschungsumfeld zu positionieren und ihre Finanzierung zu sichern.
Obwohl KI erst langsam in Krankenhäusern und Ordinationen ankommt, widmet sich bislang keine österreichische Med-Uni diesem Schwerpunkt. Die Linzer Fakultät will das ändern und mit Bereichen wie Robotik, Telemedizin und digitalen Messsystemen punkten.
Da die Med-Uni Teil der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) ist, soll die enge Zusammenarbeit mit der technischen Fakultät zusätzlichen Schub bringen. Mit dem KI-Fokus möchte man ein klares, einzigartiges Forschungsprofil schaffen. Hintergrund ist, dass 2028 die Anschubfinanzierung ausläuft und der Bund weiterzahlen soll.