Das Weinviertel ist ein großartiger Standort zum Leben und Arbeiten – das möchte die LEADER Region Weinviertel Ost zeigen. Mit eindrücklichen Beispielen.

Mit dem LEADER-Projekt "Standortimpulse Weinviertel“ soll genau das gelingen: die Chancen direkt vor der Haustüre sichtbar machen. Ein Teil dieses großen Projekts ist die Videoreihe "Das Weinviertel sucht Youngsters“. Hier stellen sich die Arbeitgeber der Region selbst vor und zeigen, warum es cool ist, bei ihnen durchzustarten.

Für die jungen Weinviertlerinnen und Weinviertler stehen - im Prinzip - viele Türen offen. Wie soll es nach der Pflichtschule beruflich weitergehen? Wo gibt es die besten Karrieremöglichkeiten? "Viele denken, dass es dafür nach Wien oder in die großen Städte gehen muss", heißt es dazu vonseiten der LEADER-Region. "Doch dass die Chancen direkt vor der Haustüre, nämlich im Weinviertel, liegen, ist oft gar nicht bewusst." Die LEADER-Region hat deshalb einen Aufruf gestartet und nach innovativen Unternehmen gesucht, die zeigen wollen, warum es sich lohnt, im Weinviertel zu bleiben oder dorthin zurückzukehren.

Fünf Betriebsbesuche

© LEADER-Region

In insgesamt fünf Videos mit dem Titel "Das Weinviertel sucht Youngsters“ wurden regionale Betriebe besucht. Gedreht wurde bei der Bäckerei Karl Bauer in Ladendorf, Hans Brantner & Sohn Fahrzeugbaugesellschaft in Laa, der Meisterwerkstatt Madl in Herrnbaumgarten, Powerlines Group in Wolkersdorf und Intercoiffure einzigHAARig in Katzelsdorf. Die Zuschauer folgen den Mitarbeitern durch ihren Arbeitsplatz und lassen sich selbst davon überzeugen, dass man hier als Youngster echt gut aufgehoben ist und sich eine Zukunft im Weinviertel aufbauen kann. "Mit dem Projekt Standortimpulse Weinviertel möchten wir ein Netzwerk aufbauen, in dem Unternehmen, regionale Stakeholder und die Jugend gemeinsam an regionalen Herausforderungen arbeiten", heißt es vom Organisator, Christian Frank, Obmann der LEADER Region Weinviertel Ost.

Jugend in die Wirtschaft

Die Videoreihe "Das Weinviertel sucht Youngsters“ baut auf der Reel-Serie „Weinviertel Youngsters“ auf, die in der vergangenen Förderperiode entstand. In dem LEADER-Projekt "LEBENS.wertes Weinviertel“ wurden coole Lehrberufe von motivierten Youngsters aus dem Weinviertel vorgestellt. Der Erfolg und Zuspruch machte die Fortsetzung mit Perspektivenwechsel möglich! Außerdem wurden alle Videos von der Weinviertler Filmproduktionsfirma ohne.media produziert, die in Zistersdorf zuhause ist. Niklas Ruby und Matthäus Amon gründeten die Firma 2019 selbst als Youngsters und stehen heute für kreative, moderne Filmproduktion aus der Region – geprägt von Storytelling und cinematischen Elementen. Damit zeigen auch sie, wie viel Talent und Innovationskraft im Weinviertel steckt.