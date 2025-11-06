Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Tote Brand Steyr-Land
© laumat.at/Matthias Lauber

Ehemann im Spital

Heizdecke fing Feuer: Frau (83) starb im Bett

06.11.25, 09:41
Teilen

Die Pflegerin des Ehepaares bemerkte das Feuer. 

Als die Polizei heute, Donnerstag, in den frühen Morgenstunden bei dem Wohnhaus ankam, waren bereits mehrere Feuerwehrleute und die Rettung da, welche versuchten die 83-jährige Bewohnerin auf der Fahrbahn zu reanimieren. Kurz danach wurde auch der 90-jährige Hausbesitzer aus dem Gebäude gebracht und zur weiteren Untersuchung ins Spital gefahren. 

Tote Brand Steyr-Land
© laumat.at/Matthias Lauber

Feuer brach im Bett aus

Die Pflegerin (34) des Ehepaares wurde in der Nacht durch ein Geräusch aus dem Erdgeschoß, in dem das Paar wohnt, geweckt. Als sie den Brandgeruch bemerkte, verständigte sie sofort ihre Chefin, die wiederum den Notruf absetzte und den 60-jährigen Sohn der Hausbesitzer informierte.

Ausgebrochen war das Feuer im Schlafzimmer, im Bett des Ehepaares und wurde vermutlich durch einen technischen Defekt eines Elektrogerätes, möglicherweise einer Heizdecke, ausgelöst. Der Notarzt konnte gegen 2.15 Uhr nur noch den Tod der 83-Jährigen feststellen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden