Heizdecke fing Feuer: Frau (83) starb im Bett

Die Pflegerin des Ehepaares bemerkte das Feuer.

Als die Polizei heute, Donnerstag, in den frühen Morgenstunden bei dem Wohnhaus ankam, waren bereits mehrere Feuerwehrleute und die Rettung da, welche versuchten die 83-jährige Bewohnerin auf der Fahrbahn zu reanimieren. Kurz danach wurde auch der 90-jährige Hausbesitzer aus dem Gebäude gebracht und zur weiteren Untersuchung ins Spital gefahren.

Feuer brach im Bett aus

Die Pflegerin (34) des Ehepaares wurde in der Nacht durch ein Geräusch aus dem Erdgeschoß, in dem das Paar wohnt, geweckt. Als sie den Brandgeruch bemerkte, verständigte sie sofort ihre Chefin, die wiederum den Notruf absetzte und den 60-jährigen Sohn der Hausbesitzer informierte.

Ausgebrochen war das Feuer im Schlafzimmer, im Bett des Ehepaares und wurde vermutlich durch einen technischen Defekt eines Elektrogerätes, möglicherweise einer Heizdecke, ausgelöst. Der Notarzt konnte gegen 2.15 Uhr nur noch den Tod der 83-Jährigen feststellen.