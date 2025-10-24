Alles zu oe24VIP
Einbrecher legt Feuer im Wohnhaus
© FF Halbturn

Festnahme

Einbrecher legt Feuer im Wohnhaus

24.10.25, 12:00
Teilen

Der Tatverdächtige konnte wenig später im Ortsgebiet festgenommen werden.

Halbturn. Ein 37-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in ein Haus in Halbturn (Bezirk Neusiedl am See) eingestiegen, hat Silbermünzen und Bargeld gestohlen und anschließend noch ein Feuer gelegt. Der Mann konnte wenig später im Ortsgebiet festgenommen werden, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland. Verletzt wurde niemand.

Der Verdächtige gab an, dass er die Kellertür zu dem leerstehenden Einfamilienhaus aufgebrochen hatte. Nachdem er Kästen und Laden durchwühlt und die Beute eingesteckt hatte, setzte er noch das Badezimmer in Brand - wie er meinte, nicht in der Absicht, das ganze Haus anzuzünden.

 

Drei Feuerwehren waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Am Wohnhaus entstand großer Sachschaden. Die Erhebungen der Polizei laufen noch, hieß es.

