Wien steht: Stau-Alarm an mehreren Fronten

Zwar sind an diesem Wochenende keine Bauarbeiten auf der Tangente geplant, wesentlich schneller ist man aber wohl dennoch nicht unterwegs. Aufgrund von Nationalfeiertag, Ferienstart und -Ende sowie diversen Events droht Stau in ganz Wien.

Schon zum Start des Wochenendes drohen Autofahrer in Wien mehr stillzustehen, als zu fahren. Die Herbstferien in Österreich starten, in großen Teilen Deutschlands und der Niederlande enden sie aber.

Dadurch ist laut ARBÖ mit Ein- und Ausreiseverkehr gleichermaßen zu rechnen. In Wien erwischt es demnach vor allem Südosttangente (A23), Donauuferautobahn (A22), Südautobahn (A2), Altmannsdorfer Straße und Triester Straße.

Bereits seit letztem Wochenende läuft zudem die Erste Bank Open und das Tennis-Turnier in der Wiener Stadthalle geht an diesem Wochenende zu Ende. Viertelfinale ist am Freitag, Halbfinale am Samstag und Finale am Sonntag. An allen drei Tagen kommt es also zu erhöhtem Verkehr am Neubaugürtel, in den Straßen des Nibelungenviertels, der Gablenzgasse, der Märzstraße und der Hütteldorfer Straße.

Stadionbrücke ganze Ferien gesperrt

Am härtesten wird der Verkehr aber am Sonntag aufgrund des Nationalfeiertags. Am Heldenplatz geht es natürlich an die Leistungsschau des Bundesheers, am Rathausplatz findet das Sicherheitsfest (ebenfalls am Samstag!) statt. Die Innere Stadt sollte idealerweise komplett gemieden werden, da es aufgrund von erhöhtem Fußgänger-Aufkommen zu Verzögerungen kommen wird.

Achtung: Die Stadionbrücke ist bis 30. Oktober gesperrt und der Verkehr wird deshalb umgeleitet. Über die Rotundenbrücke in Richtung des 3. Bezirks, über die Erdbergstraße in Richtung des 2. Bezirks sowie über die Rotundenbrücke und die Kundmanngasse.

Jedoch sogar bis 3. November gesperrt ist die Brücke in Richtung Leopoldstadt, hier muss also mit Verzögerungen gerechnet werden.