Sinner Stadthalle
Gegen Cobolli

Super-Sinner stürmt in Wien-Viertelfinale

23.10.25, 22:02
Superstar Jannik Sinner ist souverän ins Viertelfinale des Stadthallen-Turniers eingezogen. Der Italiener setzt sich gegen seinen Landsmann Flavio Cobolli klar mit 6:2, 7:6 durch. Zu Ende ist der Wien-Ausflug hingegen für Daniil Medwedew. 

Der Südtiroler hat heuer noch ein großes Ziel. Er möchte zurück an die Spitze der Weltrangliste. Dafür muss er in der Stadthalle allerdings den Titel holen und danach beim letzten Masters in Paris und bei den Finals in Turin gewinnen. 

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Zu Ende ist das Stadthallen-Turnier hingegen für Daniil Medwedew. Der Russe verlor gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 6:7, 4:6.

