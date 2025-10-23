Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
Sinner Alcaraz
© GEPA

Saudi Arabien

Fix: ATP holt neues Mega-Turnier in Kalender

23.10.25, 17:36 | Aktualisiert: 23.10.25, 19:12
Die ATP hat offiziell bekannt gegeben, dass ein neues Turnier der ATP1000-Klasse in den Kalender aufgenommen wird.

Turnierdirektor und ATP-Board-Mitglied Herwig Straka hatte es vergangene Woche gegenüber der APA angekündigt, nun ist es bereits Realität: Die ATP erlaubt erstmals seit Einführung der Masters-1000-Serie eine Aufstockung von neun auf zehn Turniere und vergibt ab 2028 an den wachsenden und finanzstarken Markt Saudi-Arabien ein eigenes Event dieser höchsten Kategorie der Tennis-Männer-Spielerorganisation. Der Schauplatz ist vorerst noch nicht bekannt.

Es soll allerdings zu Saisonbeginn auf Hartplatz stattfinden, eine Woche dauern und im Gegensatz zu allen anderen nicht verpflichtend sein, meinte ATP-Boss Andrea Gaudenzi bei der Vorstellung des Projekts. Saudi-Arabien wird neben Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rom, Toronto/Montreal (alternierend), Cincinnati, Shanghai und Paris im Turnierkalender aufscheinen.

