Fix: ATP holt neues Mega-Turnier in Kalender

Die ATP hat offiziell bekannt gegeben, dass ein neues Turnier der ATP1000-Klasse in den Kalender aufgenommen wird.

Turnierdirektor und ATP-Board-Mitglied Herwig Straka hatte es vergangene Woche gegenüber der APA angekündigt, nun ist es bereits Realität: Die ATP erlaubt erstmals seit Einführung der Masters-1000-Serie eine Aufstockung von neun auf zehn Turniere und vergibt ab 2028 an den wachsenden und finanzstarken Markt Saudi-Arabien ein eigenes Event dieser höchsten Kategorie der Tennis-Männer-Spielerorganisation. Der Schauplatz ist vorerst noch nicht bekannt.

Es soll allerdings zu Saisonbeginn auf Hartplatz stattfinden, eine Woche dauern und im Gegensatz zu allen anderen nicht verpflichtend sein, meinte ATP-Boss Andrea Gaudenzi bei der Vorstellung des Projekts. Saudi-Arabien wird neben Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rom, Toronto/Montreal (alternierend), Cincinnati, Shanghai und Paris im Turnierkalender aufscheinen.