Nationalfeiertag: Die Event-Highlights in ganz Wien

Der Nationalfeiertag ist in Wien seit langer Zeit ein großes Spektakel und erfreut sich jedes Jahr über ein vielfältiges Programm mit zahlreichen Besucherinnen und Besuchern. Ein Überblick über die Events in Wien.

Allen voran steht natürlich die Leistungsschau des Österreichischen Bundesheers, das wohl bekannteste Programm am Sonntag, den 26. Oktober. Nicht nur der Heldenplatz kann besucht werden, auch Am Hof, der Freyung und dem Burgtheater gibt es Stände.

Die Highlights starten früh, bereits um 9:30 Uhr gibt es eine Kranzniederlegung durch den Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen, eine halbe Stunde später erfolgt jene der Bundesregierung.

Um 11:00 Uhr überfliegen diverse Luftfahrzeuge in Formation den Heldenplatz und Soldatinnen und Soldaten marschieren vorbei. Von 11:30 bis 12:30 Uhr erfolgt dann die Angelobung von rund 1.000 Rekruten. Direkt im Anschluss gibt es den Flaggensprung und nicht näher genannte Vorführungen am Heldenplatz.

Rettungs- und Militärfahrzeuge aus der Nähe

13:00 Uhr ist der Start der Initiative "Wir bewegen Österreich" angesetzt. "Zapfenstreich" ist um 17:00 Uhr, bis dahin können Panzer, Hubschrauber und Eurofighter aus der Nähe begutachtet werden und sich über die Aufgaben des Heeres informiert werden.

Wer es weniger mit dem Bundesheer hält, dafür eher mit anderen Einsatzkräften, für den steht am Samstag und Sonntag das Wiener Sicherheitsfest statt. Vor dem Rathaus präsentieren sich Blaulichtorganisationen an beiden Tagen von 7:00 bis 17:00 Uhr. "Die vielen Organisationen am Wiener Sicherheitsfest informieren die Wiener Bevölkerung zu Themen der Sicherheit, Umwelt, Gesundheit und Soziales", erklärt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Auch hier gibt es spezielle Fahrzeuge aus der Nähe zu bestaunen, wie Notarzthubschrauber "C9" sowie den Polizeihubschrauber "Libelle", aber Polizei- und Rettungshunde.

Politik öffnet ihre Pforten

Nur am Nationalfeiertag können zudem einige politische Gebäude von innen betrachtet werden. Das Parlament bietet Führungen an, das Finanzministerium im Winterpalais ist ebenfalls geöffnet, inklusive musikalischer Untermalung. Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) werden zu Mittag auch vor Ort sein.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) am Mittwoch, 26. März 2025, anl. einer Sitzung des Nationalrats im Parlament in Wien. © APA/HELMUT FOHRINGER

Bundeskanzleramt, Präsidentschaftskanzlei, Justiz- und Innenministerium sowie zahlreiche weitere Ministerien können auch besucht werden (siehe hier).

Alle Museen der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB) können ohne Eintrittskosten besucht werden, in der Hofburg werden auch kurze Führungen angeboten. Ebenfalls frei begehbar ist das Architekturzentrum Wien.