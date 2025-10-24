Wien freut sich über Plus bei Nächtigungen und Umsatz

Die Stadt Wien veröffentlichte ihre Nächtigungszahlen bis zum September. Auch wenn der August schwach ausfiel und ein ordentliches Minus erwirtschaftet wurde, sind die Zahlen im und bis zum September durchwegs positiv.

Die Wiener Beherbergungsbetriebe machten im August nämlich einen Netto-Nächtigungsumsatz von 115,2 Millionen Euro, was um rund elf Prozent niedriger ist als im Vergleichszeitraum 2024. Aber damit wird das Plus von drei Prozent (858 Millionen Euro) von Jänner bis August nicht geschmälert.

Zudem erfreute sich Wien an 1.725.000 Nächtigungen im September, also satte zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Man darf hier aber nicht auf das Hochwasser 2024 vergessen, welches viele Touristen abgeschreckt haben dürfte. Doch auch im Zeitraum Jänner bis September gab es einen Anstieg zum Vorjahr von immerhin fünf Prozent (14,3 Millionen Nächtigungen).

Immer mehr Ukrainer übernachten in Wien

Die meisten Übernachtungen gab es im September aus Deutschland (332.000 Übernachtungen, +14%), erst danach kommt Österreich (284.000, +7%), die USA (134.000, +3%), Italien (64.000, +1%), Großbritannien (70.000, +4%), Spanien (51.000, +8%), Polen (42.000, +12%), Frankreich (37.000, -3%), die Schweiz (39.000, +10%) sowie die Ukraine (31.000, +20%) - Letztere verzeichnen das größte Plus.

Die Auslastung in den Hotelzimmern im September lag bei rund 75 Prozent (+5%) und jene der Hotelbetten bei 57,7 Prozent (+4,2%). Im Jahresüberblick gingen beide Zahlen zum Vorjahr zurück (jeweils rund 1%), allerdings wurden auch circa drei Prozent mehr Betten angeboten als 2024.