Duo brach bei Salzburger Juwelier ein

Die Einbrecher räumten mehrere Vitrinen aus und flüchteten. Trotz groß angelegter Fahndung konnte das Duo entkommen.

Salzburg. Die beiden derzeit noch unbekannten Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag in der Stadt Salzburg zu. Das Duo brach gegen 3 Uhr in das Juweliergeschäft Schneider in der Getreidegasse ein.

© ORF/Arnold Klement

© ORF/Arnold Klement

Die Eindringlinge rissen Absperrgitter und Schaufenster auf und räumten zwei Vitrinen aus. "Die Unbekannten stahlen Schmuck in unbekannter Höhe aus den Vitrinen", so die Polizei in einer Aussendung. Anschließend konnte das Duo unerkannt flüchten. Noch in der Nacht begann eine groß angelegte Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Jedoch vergeblich, von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.