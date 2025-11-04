Mitten bei Verkehrskontrolle - Lieferwagen fing zu brennen an

Als Polizisten auf der Flughafenstraße am Grazer Airport einen Kastenwagen aufhielten, schlug ihnen bei der Kontrolle ein verdächtiger Brandgeruch entgegen. Und tatsächlich: Im Motorraum qualmte es schon.

Stmk. Offenbar den richtigen Riecher bewies eine Polizeistreife, als sie am späten Montagabend gegen 22 Uhr auf der Flughafenstraße einen Lieferwagen stoppte. Grund der Spontankontrolle war die defekte Beleuchtung am Heck des Fahrzeuges. Laut Protokoll bemerkten die Beamten "bereits bei der Annäherung an das angehaltene Fahrzeug einen penetranten Geruch".

© FF Feldkirchen bei Graz

© FF Feldkirchen bei Graz

Weiter heißt es, dass "beim Öffnen der Motorhaube eine starke Rauchentwicklung im Motorraum wahrgenommen werden konnte." Die Polizisten alarmierten sofort die Feuerwehr, worauf die FF Feldkirchen bei Graz mit vier Fahrzeugen anrückte. Die Florianis posten auf Facebook: "Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen rauchenden Kleintransporter vor, der kurz vor einem Brandausbruch stand.

Durch das rasche Eingreifen konnte eine Brandausbreitung verhindert werden."

Der 27-jährige Lenker blieb unverletzt. Aufgrund mehrerer technischer Mängel wurden ihm die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.