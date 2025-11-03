Alles zu oe24VIP
Lette überwältigt

Riesen-Einsatz in Salzburg: Mann kündigte Geiselnahme in Zug an

03.11.25, 14:53 | Aktualisiert: 03.11.25, 16:05
Nach einem Messerangriff in einem Zug nördlich von London mit elf teils lebensgefährlich Verletzten war die Ankündigung eines Letten in einem Zug nach Innsbruck die schlechteste Idee. In Salzburg wurde der Mann, der sich heftig wehrte, aus dem Zug geholt.

Sbg. Bekannt ist derzeit nur, dass der in Deutschland amtsbekannte Verdächtige, bevor er tatsächlich zu seiner angekündigten Tat schreiten konnte, mit einem Großaufgebot der Cobra und der Puma-Einsatzgruppe (den ehemaligen Schengenfahndern) dem Salzburger Hauptbahnhof aus dem Zug geholt, gezerrt und über die Rolltreppen von den schwer bewaffneten Einsatzkräften vom Bahnhofsgelände - man kann wohl annehmen zum Arrestantenwagen - getragen wurde.

Dabei schrie und schlug der Lette wie wild um sich und konnte nur mit vereinten Kräften überwältigt werden. Motiv und Hintergründe der sichtlichen Radikal-Psychose und womit der Mann tatsächlich gedroht hatte, sind aktuell noch unklar.

