Landwirt beim Abladen von Zuckerrüben getötet

Zu einem tragischen Arbeitsunfall kam Montagvormittag in Loosdorf: Auf einem Betriebsgelände entlang der Bahn. Eine Person starb beim Abladen von Zuckerrüben.

NÖ. Die Freiwillige Feuerwehr Loosdorf war mittels Sirenenalarm zu einer - leider letzten Endes vergeblichen - Menschenrettung gerufen. Von der Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich wurden der Rettungsdienst des Samariterbundes Loosdorf sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 15 zur Unfallstelle entsandt.

© DOKU NÖ

Trotz des raschen Eintreffens der Einsatzkräfte konnte der Notarzt nur noch den Tod der verunfallten Person feststellen. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, dürfte der Arbeitsunfall beim Entladen am Verladeplatz des Bahnhofes Loosdorf um 10 Uhr am Vormittag passiert sein. Dabei wurde ein Landwirt aus der Region wurde von der Bordwand eines Rüben-Anhängers tödlich getroffen.

Der 46-Jährige aus dem Bezirk Melk hatte keine Chance - Rettung und der Heli-Notarzt konnten nur noch seinen Tod feststellen.