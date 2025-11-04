Alles zu oe24VIP
Zwei Frauen stürzten von Balkon
© LPD Kärnten

Beide verletzt

Zwei Frauen stürzten von Balkon

04.11.25, 09:41
Teilen

Zwei Kärntnerinnen stürzten von einem Balkon und verletzten sich dabei. Laut Polizei dürfte der Holzbalkon altersbedingt massiv morsch gewesen sein.

Kärnten. Zu den dramatischen Szenen kam es am Montagnachmittag in Gmünd im Bezirk Spittal an der Drau. Gegen 14.20 Uhr befanden sich zwei Frauen im Alter von 62 Jahren bei einer Almhütte.

Zwei Frauen stürzten von Balkon
© LPD Kärnten

Die beiden Einheimischen begaben sich über eine außenliegende Holztreppe zu einem kleinen Holzbalkon und betraten diesen. Als das Duo auf dem Balkon stand, brach der Holzboden ein und die Kärntnerinnen stürzten etwa 3 Meter in die Tiefe. Offensichtlich waren die Bretter und Balken altersbedingt massiv morsch.

Eine der beiden Opfer erlitt Verletzungen im Bereich des Rückens und wurde vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Auch die zweite Frau wurde verletzt und wurde von der Rettung ins Spital eingeliefert.

